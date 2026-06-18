Yanina Latorre destrozó a Flor Peña por la fake news de la muerte del papá de Messi: "Irresponsables"

Yanina Latorre destrozó a Flor Peña.

Florencia Peña generó un enorme repudio en las redes sociales luego de anunciar, en vivo y por Luzu TV, que Jorge Messi había fallecido. Sin embargo, la propia familia de Lionel Andrés salió a desmentir esto, en medio de un sinfín de rumores luego de que se diera a conocer que el padre de la Pulga estaba atravesando una delicada situación de salud.

Una de las que condenó lo hecho por la actriz fue Yanina Latorre, quien mediante sus redes sociales criticó de manera categórica la manera en que con tanta liviandad se trató la (no) información, apuntando también a la producción del programa por no corraborar esto. "Lo de Florencia Peña y su 'producción', si a esos irresponsables se les puede llamar productores... ¿Se acuerdan de Flor pidiéndole responsablidad a los medios? Y de chequear ni hablemos. Me dicen que la producción lo leyó en Twitter y se lo tiró. A ese tipo de noticias es mejor llegar último".

Tras ello, mencionó que "hoy cualquiera produce y cualquiera habla" y que siente "vergüenza ajena por ella, su producción y el programa". "Hoy cualquiera tiene un espacio para comunicar", agregó. Finalmente, expuso: "Igual habría que explicarle a la producción del programa de Flor Peña, que un programa no se hace leyendo Twitter. Y también que cuando se trata de la vida de alguien se chequea o no se cuenta".

¿Qué dijo la familia Messi?

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", dejó en claro el clan Messi a través de un comunicado.

El comunicado de la familia Messi tras los dichos sobre Jorge.

En el mismo, en tanto, manifiestan: "La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso".

"Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión", concluyeron.