Florencia Peña protagonizó un momento tenso al aire al anunciar una fake new sobre el fallecimiento de Jorge Messi.

Durante una transmisión en vivo de Luzu TV, Florencia Peña protagonizó un momento de gran tensión al informar erróneamente el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Sin embargo, la noticia resultó ser completamente falsa.

Tras la difusión de esta información, la familia Messi emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que manifestó su malestar por lo ocurrido: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

El mensaje también hizo un llamado a la responsabilidad en el tratamiento de este tipo de situaciones: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

La respuesta de Nicolás Occhiato frente al error de Florencia Peña

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una fuerte repercusión. En ese contexto, el fundador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, se expresó a través de X sobre lo sucedido: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.