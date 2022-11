Katie James, la cantante colombiana de raíces irlandesas, inicia gira por Argentina

La cantante y compositora colombo-irlandesa Katie James llega por primera vez a la Argentina para encontrarse con el público local y presentar su repertorio de canciones propias y versiones de música latinoamericana en una serie de conciertos que abarcará las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata.

“Desde hace años he querido ir a Argentina. Me llama mucho la atención su música. No solo el tango, que es lo que más se conoce internacionalmente, ¡sino las zambas argentinas! Me encanta, por ejemplo, el Dúo Salteño”, dijo a Télam Katie James, quien tiene una trayectoria musical de más de 15 años y seguidores en diferentes partes del mundo.

En sus canciones, la cantante que recientemente hizo una colaboración con Carlos Vives de la que pronto se dará a conocer el respectivo videoclip, combina elementos del folclore latinoamericano con aires de blues, jazz, country y folclore irlandés.

Con respecto a esta primera visita a la Argentina y a su vínculo con el país, Katie indicó: “En mi banda en Colombia toco con Rafa Lozina, un percusionista argentino y la conexión musical con él es absoluta. A Colombia llegan muchos músicos argentinos y de aquí muchos van allá”.

“Creo que hay un intercambio artístico importante a lo cual ahora me suma; casi sobra mencionar a los gigantes como Mercedes Sosa, Soda Stereo o Fito Páez a quienes escucho desde que tengo memoria; este será seguramente el primero de muchos viajes a Argentina”, agregó.

El tour local comenzará el jueves y el sábado próximo, a las 22.30. en teatro Border, del barrio porteño de Palermo, y continuará el 17 de noviembre a las 21 en la ciudad de La Plata (teatro Metro), y el 19 a las 21.30 en Mar del Plata (sala Roberto J. Payró) con Lucía Albornoz en la apertura.

Además cantará el viernes a las 20 como invitada especial en el concierto de Yasmín Occhiuzzi en Bebop Club (Uriarte 1658) y el 14 de noviembre, también a las 20, como invitada de La Bomba de Tiempo en Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3031).

De madre inglesa y padre irlandés, Katie James nació en una pequeña isla de Irlanda llamada Inishfree pero sus primeros recuerdos son de las montañas colombianas en el departamento del Tolima en la finca donde creció y vivió hasta su adolescencia con una comunidad ecológica anglo-irlandesa fundada por su madre.

En el 2019 su canción “Toitico Bien Empacao” dio la vuelta al mundo en un fenómeno viral sin precedentes para el género del bambuco, lo cual hizo que su música llegara a nuevos oídos y que Katie desembarcara nuevos escenarios.

En 2022 fue invitada por Carlos Vives a componer e interpretar junto a él la canción “En la selva”, un bambuco con sonido vallenato incluida en la producción discográfica “Cumbiana II”.

A lo largo de carrera editó cuatro discos y realizó conciertos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, México, Italia, Holanda y Escocia.

Para celebrar su nacionalidad colombiana, otorgada en abril de 2022, Katie está presentando su nuevo álbum “Versos para no olvidar!, una selección de canciones que le hacen homenaje a la música de su tierra adoptiva.

Con información de Télam