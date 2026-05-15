De El Trece a Telefe: la figura que podría saltar de un canal a otro

Se empieza a mover el mercado de pases más inesperado de la televisión argentina y tiene como protagonista a una figura que podría pegar el salto de El Trece a Telefe en uno de los realities más importantes del año.

Todo tiene que ver con la nueva edición de MasterChef Celebrity, que ya empezó a tomar forma puertas adentro del canal de las pelotas. Según trascendió, la producción ya inició la preselección de famosos y busca armar un casting fuerte que vuelva a captar la atención del público.

¿Cuál es la figura que poría pasar de El Trece a Telefe?

En ese contexto, apareció un nombre que sorprendió a todos y que podría generar un verdadero sacudón televisivo. Se trata de Abel Pintos, una de las figuras más reconocidas de la música nacional.

Abel Pintos es buscado por Telefe.

Abel Pintos dejaría su lugar en El Trece

Actualmente, el artista forma parte de Es mi sueño, el ciclo de canto que conduce Guido Kaczka en El Trece. Sin embargo, su posible llegada a Telefe encendió todas las alarmas en la competencia.

La movida no es menor. De concretarse, sería uno de esos pases que generan ruido en toda la industria, no solo por el peso del nombre, sino por lo que implica cruzar de un canal a otro en plena competencia.

En Telefe, la idea es clara: apostar a una mezcla de perfiles para sostener el éxito de temporadas anteriores. Música, televisión, redes sociales y figuras populares, todo en un mismo formato que ya demostró funcionar.

Por ahora, las grabaciones del reality están previstas para comenzar entre julio y agosto, aunque todo dependerá del cierre de Gran Hermano, que sigue siendo el gran tanque del canal. Por lo que Abel Pintos deberá tomar una decisión en estas semanas.

Mientras tanto, los nombres empiezan a circular y el de Abel Pintos es, sin dudas, uno de los más rutilantes. Aunque todavía no hay confirmación oficial, en el ambiente ya lo dan como uno de los objetivos fuertes de la producción. La televisión vuelve a jugar su propio partido de pases. Y esta vez, el posible cambio de camiseta promete dar que hablar.