Una jubilada humilló en vivo al libertario Diego Recalde: "Encima"

Una jubilada humilló en vivo a un famoso militante libertario.

En Crónica TV, una jubilada enfrentó con muchísima firmeza al militante libertario Diego Recalde. La discusión expuso la urgencia de los adultos mayores frente a la crisis financiera y el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en las protestas de cada semana.

Con datos precisos, la ciudadana describió la angustia de millones de personas con ingresos insuficientes para la supervivencia básica. "Ahora hay 10 millones de jubilados, de discapacitados y gente que cobra la mutual por abajo de la línea de indigencia, porque cobramos menos de 644.000 pesos", detalló con absoluto dolor.

A esta problemática, sumó una fuerte denuncia por los operativos policiales en las marchas. "Y encima los miércoles viene la Policía y van con gases y a pegarnos. A gente que no cobra nada", relató ante la sorpresa de los presentes.

El freno a Diego Recalde

Ante la contundencia de la protesta, el referente de La Libertad Avanza intentó desviar el foco del conflicto con críticas hacia el gobierno anterior. En un intento por defender el ajuste, el panelista justificó el panorama actual con cifras del gobierno de turno previo. "Igual que en el 2023. En 80 dólares quedó la jubilación mínima y Alberto los cagó a palazos", argumentó para minimizar el reclamo popular.

Una jubilada humilló en vivo a un famoso militante libertario.

Lejos de aceptar esa respuesta evasiva, la señora frenó la chicana política en el acto. Allí, exigió soluciones inmediatas al presidente Javier Milei. "Estamos hablando de ahora, con el gobierno de Milei. Cuando estuvo en el '23, salíamos. Pero ahora estamos con Milei", sentenció. "Están violando nuestros derechos humanos hoy. No me interesa lo que nos dejaron, estamos hablando del gobierno de hoy. Milei está violando nuestros derechos como adultos mayores", remató.