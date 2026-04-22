Telefe toma sorpresiva decisión: el conductor de Popstars que no estaba en los planes de nadie

Telefe eligió a su nuevo conductor.

En Telefe venían manejando todo con hermetismo, pero en las últimas horas se conoció una decisión que sorprendió incluso a los propios protagonistas del medio. Después de semanas de especulación y nombres dando vueltas, el canal finalmente definió quién será la cara de uno de los regresos más esperados de la pantalla.

El programa en cuestión es Popstars, el formato que busca encontrar a las nuevas figuras del pop y que prepara su vuelta con una apuesta fuerte. En ese contexto, la conducción era uno de los puntos clave y también el que más incertidumbre generaba.

¿Quién es el conductor de Popstars?

Durante semanas circularon distintos nombres. Sin embargo, el canal tenía otros planes. La confirmación llegó de la mano de Paula Varela, quien reveló que el elegido es Nico Vázquez. Un nombre que no encabezaba las apuestas, pero que terminó imponiéndose en la decisión final.

Nico Vázquez fue elegido para conducir Popstars.

Según trascendió, el acuerdo ya está cerrado y firmado, por lo que no habría marcha atrás. De esta manera, el actor dará un nuevo paso en su carrera, esta vez al frente de un reality de gran exposición.

¿Cuándo comenzará Popstars?

La idea de Telefe es lanzar el programa entre junio y julio, aunque el armado ya está en marcha. De hecho, en mayo comenzaría a moverse toda la estructura de producción para acelerar los tiempos y llegar con el formato listo.

Hay, sin embargo, un dato que encendió una luz de alerta en el canal. La convocatoria para participantes no estaría teniendo la respuesta esperada, por lo que desde la producción buscan intensificar el llamado, especialmente enfocado en jóvenes de entre 18 y 25 años.

En ese contexto, la elección del conductor no es un detalle menor. Apuntar a una figura como Vázquez implica apostar por alguien con llegada masiva y experiencia frente a cámara, aunque no sea su terreno habitual.

No es la primera vez que se pone en ese rol. Ya tuvo un paso por la conducción en el pasado, pero este desafío es distinto, mucho más exigente y con otra exposición.

Así, Telefe vuelve a mover el tablero con una jugada que no estaba en los planes de nadie. Y como suele pasar en estos casos, la verdadera respuesta llegará cuando el programa esté al aire. Por ahora, la decisión está tomada. Y el nuevo Popstars ya tiene a su conductor.

