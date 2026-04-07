Silvio Soldán quebró en llanto y contó lo que nunca dijo de Silvia Süller: "Siento la obligación de decirlo"

Silvio Soldán emocionado tras hablar de su hijo Christian.

El histórico conductor Silvio Soldán, protagonizó un momento de profunda emoción al recordar su conflictiva relación con Silvia Süller durante una entrevista. Invitado al programa conducido por Karina Mazzocco, el animador abrió su corazón, repasó episodios dolorosos de su pasado sentimental y terminó quebrándose en vivo.

En medio de la charla, Soldán habló de distintas etapas de su vida personal, mencionó su vínculo con Marta Moreno y también hizo referencia a su presente amoroso. Sin embargo, el eje principal de la conversación giró inevitablemente hacia su historia con Silvia Süller, una relación que durante años ocupó titulares y que todavía parece dejar heridas abiertas.

"Yo estuve en el country de Villa Devoto por Silvia, no por la doctorcita (Rímolo). La que me mandó en cana fue ella porque siempre tuvo en cámara, decía que me ataquen porque era el que tenía plata y los presuntos damnificados me atacaban a mí", expresó Silvio Soldán, recordando el escándalo judicial que marcó una etapa compleja de su vida. Además afiermó que nunca creyó que él hubiera sido el gran amor de la vedette, pese a que ella lo sostuvo públicamente en reiteradas ocasiones.

A pesar de las diferencias, el conductor destacó el aspecto más valioso que surgió de esa relación: su hijo Christian. Según relató, el joven vivió con él durante gran parte de su adolescencia y la relación con su madre atravesaba momentos difíciles. "Siempre le aconsejé que vea a su mamá", se sinceró Soldán.

La emoción de Silvio Soldán

El momento más emotivo de la entrevista, fue cuando recordó el nacimiento de su hijo y la conexión que alguna vez tuvo con Süller. "Yo la respeté mucho a Silvia y ella dice muchas cosas de mí que no son ciertas. Cuando nació Christian, le escribí un poema. [...] Gracias por haberme regalado las nueve lunas más hermosas de tu vida de mujer", expresó con la voz entrecortada.

Silvio Soldán y Silvia Süller con su hijo en brazos.

Sin embargo, el clima cambió cuando decidió revelar una frase que, según confesó, jamás había contado públicamente y que involucraba a su madre en un momento delicado de salud. "Siento una obligación de decirlo. Silvia me dijo la frase: '¿Vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?'", recordó antes de quebrarse en llanto frente a cámara.

"Pasaron muchas de esas y nunca dije nada. Silvia no te metas más conmigo, por dios, olvidate. Ustedes no se pueden imaginar, hay cosas que son peores que estas, pero ya pasó, me siento muy mal", se sinceró Silvio Soldán.