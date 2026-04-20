Se terminó la paciencia y Majul cruzó a Lilia Lemoine sin filtros en vivo: "Un poco"

Se terminó la paciencia y Majul cruzó a Lilia Lemoine sin filtros en vivo.

La diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó un escándalo televisivo al enfrentarse con el periodista Luis Majul. Durante una entrevista en La Nación Más, la legisladora mostró su bronca al debatir sobre la interna de La Libertad Avanza y apuntó contra el periodismo por dar espacio a voces no autorizadas.

El conflicto se originó ante la consulta del presentador sobre las evidentes fracturas dentro del oficialismo. De inmediato, la dirigente cruzó al conductor y cuestionó la presencia del escritor Nicolás Márquez en la señal de noticias. "Primero, ustedes a una persona como Nicolás Márquez generalmente la citan para insultarla y maltratarla", acusó. Frente a esa sorpresiva declaración, el comunicador solo atinó a lanzar un breve e irónico: "¿Quiénes?".

Inmediatamente después, la entrevistada redobló la apuesta y criticó las intenciones de la prensa. "Le piden opinión solamente porque les sirve que dé este mensaje sobre Adorni", reclamó con muchísima firmeza.

Acto seguido, la diputada intentó minimizar la figura del biógrafo presidencial dentro del armado gubernamental: "No es un funcionario y no es miembro de La Libertad Avanza. Entonces no es una voz autorizada para hablar de este tema".

Se terminó la paciencia y Majul cruzó a Lilia Lemoine sin filtros en vivo.

El pedido de Majul a Lilia Lemoine

Para coronar su letal intervención, la funcionaria alertó sobre los verdaderos beneficiados de este caos institucional. "El PRO es el beneficiario de todo esto", sentenció.

Luego, el periodista intervino para pedir tranquilidad. "Primero, Lilia, yo te lo pido con sinceridad: calmémonos un poco", rogó al aire. Sin embargo, esa simple frase desató la respuesta de la legisladora: "¿A mí me decís que me calme? ¿A mí?".