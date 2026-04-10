Roberto Pettinato se quiso hacer el canchero en vivo y lo humillaron al aire: "Su vida..."

La relación entre Roberto Pettinato y Fernanda Iglesias continúa sumando momentos tensos. Meses atrás, la panelista de Puro Show (El Trece) contó públicamente sobre episodios que, según relató, ocurrieron cuando ambos compartían espacio laboral.

Iglesias contó situaciones que describió como reiteradas y que, aseguró, atravesó en silencio por temor a perder su trabajo. "Entraba a mi camarín a manosearme, a besarme, a hacerme de todo", expresó en el programa.

Pettinato rompió el silencio y decidió pronunciarse públicamente. Lo hizo durante una entrevista con el mismo ciclo televisivo, aunque eligió un tono particular para referirse a la polémica. La conversación comenzó cuando el periodista le consultó por una información que Iglesias habría mencionado vinculada a Charly García. Ante la pregunta, Pettinato evitó profundizar y respondió con cautela: "No tengo nada para decir del tema ese, solo que hay una demanda en camino y ella sabe quién es".

El cronista insistió y le preguntó directamente si hablaba de Fernanda Iglesias. Lejos de ofrecer una confirmación formal o una desmentida clara, el conductor optó por una respuesta irónica que rápidamente encendió nuevas críticas. "¿Fernanda Iglesias? Ese nombre me suena.... ah no, me equivoqué de hotel alojamiento", lanzó Pettinato, apelando a un comentario que muchos interpretaron como una burla y que volvió a alimentar la controversia entre ambos.

La respuesta de Fernando Iglesias

La periodista Fernanda Iglesias, lejos de esquivar el tema, lo enfrentó con una calma que contrastaba con la tensión del momento. "No sé qué más pretende, hasta cuándo piensa seguir haciéndome daño. De la causa no tengo noticias, no sé de qué habla pero es la conducta típica del que hace algo mal: se la agarra con la víctima", comenzó diciendo.

"Creo que lo que más le molestó, es el affaire con Mecha, (Mercedes Iñigo) novia de Charly. No tiene registro del bien o del mal me parece... fíjense que al hablar de la causa de Felipe, donde hubo una muerte, hace chistes lo más campante", agregó cerró con una frase que dejó resonando a todos: "Él busca lastimarme pero yo no porque ya tiene bastante con su vida, con los hijos que tiene. La vida ya lo cacheteó bastante".