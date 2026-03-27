Malena Pichot no perdonó a Mariana Brey y dijo lo que todos pensaban: "Ella"

Malena Pichot no perdonó a Mariana Brey y dijo lo que todos pensaban.

En la pantalla de El Nueve, la actriz Malena Pichot cruzó con extrema dureza a la periodista Mariana Brey. La tensión escaló cuando la comediante explicó el origen de sus recientes insultos hacia la figura de la televisión, a quien tildó de "gato anabolizado" en el mundo virtual.

Para la conductora radial, la defensa de los derechos humanos no admite matices ni debates televisivos. Su enojo surgió a partir de las declaraciones de la panelista sobre la última dictadura cívico-militar. "A todas las personas que relativizan la dictadura las voy a insultar, siempre", sentenció con total firmeza frente a las cámaras.

Pichot repudió a los comunicadores que intentan equiparar las responsabilidades del terrorismo de Estado. "Cualquier persona que empiece con la Teoría de los Dos Demonios y que empiece con la historia completa los voy a insultar. Y todo el mundo los tiene que insultar. Así estoy con ese tema", señaló.

A pesar de sus diferencias ideológicas previas, la actriz aclaró el cambio de actitud hacia su colega. Según su relato, el respeto inicial desapareció por completo tras los recientes comentarios de la comunicadora. "Ella no había relativizado la dictadura cuando yo la encontré", relató para contextualizar un cruce cordial que mantuvieron en Telefe.

Malena Pichot no perdonó a Mariana Brey y dijo lo que todos pensaban.

El límite que cruzó Mariana Brey

En esa misma línea, describió su límite para la convivencia democrática. "Ella venía diciendo cosas con las que yo no estoy para nada de acuerdo, defendiendo a este gobierno en cosas siniestras. Pero por supuesto que la vi y la traté con respeto, porque yo trato con respeto a quienes piensan diferente. No a quienes relativizan la dictadura", aclaró. Lejos de pedir disculpas por haberle dicho "gato anabolizado" a Brey, sentenció: "Gato es una persona que vende su dignidad por dinero y la dignidad no está en la vagina".