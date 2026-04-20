LN+ hizo un móvil probando la carne de burro y salió todo mal.

La crisis económica está generando un efecto sumamente negativo en las familias argentinas, llegando al punto de alterar los consumos de muchas de ellas. El más categórico es el relacionado a los alimentos, sobre todo teniendo en cuenta la enorme diferencia de precios entre la carne vacuna y la de otros animales, quizá no tan comunes pero considerablemente más barata.

En tal sentido, tomó mucha relevancia esta semana la noticia de una carnicería que estaba vendiendo carne de burro, algo extraño para la realidad de muchos. Aún así, la vendedora explicó que se agotó rápidamente y generó revuelo en las redes sociales, así como también en los diferentes programas especializados en política. Esto incluyó a LN+, donde en reiteradas oportunidades defendieron esta práctica, desprendiendola de una cuestión de costos y ligándola más a algo de índole culinario. Sin embargo, su más reciente incursión en el tema terminó de la peor manera.

La carne de burro se hizo viral en la última semana.

El insólito móvil de LN+ tratando de defender la carne de burro

En un móvil realizado este último sábado en Trelew, una periodista del canal se presentó en una parrilla donde ofrecían carne de burro y se animó a probarla en vivo. Tras reiterados mordiscos, se pudo notar un dejo de asco en el rostro de la mujer, aunque aseveró: "La verdad que si me invitan a comer un asado y me ponen esto como carne de vaca, sigue de largo, exquisito".

Intentó probar nuevamente el corte, aunque muchos usuarios hicieron notar que en ningún momento pudo sustraer algo de ese pedazo, que terminó poniendo a un costado y aseverando que estaba rico, aún cuando parecía intacto. Desde luego, tanto esto como los gestos de la trabajadora de prensa fueron señalados como algo que iba en contra del discurso que estaba pronunciando, generando suma indignación.