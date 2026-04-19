“Son los detonantes”: Racing tomará una decisión sin vuelta atrás con Marcos Rojo

El defensor habría colmado la actitud de los dirigentes y tomaron una decisión con su contrato.

Los últimos días de Marcos Rojo como jugador de Racing son un verdadero dolor de cabeza, debido a que fue clave en la derrota ante River que derivó en una importante sanción desde el Colegio de Árbitros. Pero además se debe sumar un nuevo episodio que habría colmado la paciencia de los dirigentes que van a tomar una decisión crucial pensando en lo que se avecina en el calendario del plantel.

“Quiero pedir disculpas por el error en el primer gol con River, porque estábamos mejor y sentí que el partido se escapó por esa jugada. Fue mala suerte, le erré a la pelota”, expresó el experimentado defensor en charla con ESPN. Aquel partido también presenta una lluvia de insultos hacia el árbitro que se tradujo en un duro informe que se desprende en cuatro fechas de suspensión. “Los insultos fueron un cúmulo de cosas. Estallé y sé que no estuvo bien”, agregó.

Sin embargo, el malestar no viene por ese hecho puntual porque hay otro que se registró después de la derrota frente a Botafogo en el marco de la segunda fecha de la Copa Sudamericana. “La imagen riéndose con Cristian Medina después de la derrota es el detonante. Racing está considerando rescindir el contrato de Marcos Rojo”, expresaron desde TNT Sports. Una decisión que los hinchas celebraron y bastante en las redes porque lo consideran un ciclo cumplido.

"Quiero pedirle disculpas a la gente si alguien se ofendió por lo que pasó en la Sudamericana. Tuve la charla que tenía que tener con mis compañeros y les pedí las disculpas del caso”, sumó el zaguero a sus plegarias con el fin de recomponer la relación y lavar la imagen que dejó en los últimos días. Aunque los gestos no serían suficientes para ponerle fin a su aventura por Avellaneda.

En lo que respecta a lo contractual, Marcos Rojo tiene vínculo firmado con Racing hasta el próximo 31 de junio. De momento, no hay registro de charlas y sus últimas acciones dieron pie a pensar que su ciclo se encuentra terminado. Uno que casi culminó de manera anticipada en el mercado de pases de verano cuando estuvo muy cerca de volver a colocarse la camiseta de Estudiantes de La Plata, donde no es muy querido por haberse ido a Boca tras decir que en el país jugaba en un solo club.

"La posibilidad de volver a Estudiantes fue cierta. Lo hablé con Diego (Milito) y Sebastián (Saja) en ese momento. Sentí que Gustavo (Costas) no me iba a tener mucho en cuenta y lo hablé de frente con él. Pero no se dio, me quedé y feliz de estar acá. Y siempre voy a dar todo por esta camiseta. A nadie le gusta el murmullo o que me silben. Me gustaría que sigan aplaudiéndome como frente a argentinos; voy a tratar de dar siempre lo mejor y estoy agradecido a este club", señaló en la misma entrevista.

En lo que respecta a las estadísticas personales de Marcos Rojo, se puede apreciar que lleva 11 partidos disputados con la camiseta de Racing. Lo particular es que en esta cantidad de partidos se registran dos tarjetas rojas y dos amarillas. Lo que permite pensar que el aspecto disciplinario es uno bastante marcado y que le está costando corregir.