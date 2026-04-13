Inesperada guerra entre dos conductoras de América TV: "Es una yegua"

Un comentario en redes sociales desató un fuerte enfrentamiento mediático.

Yanina Latorre sumó un nuevo cruce en su haber y apuntó duramente contra Denise Dumas luego de sentirse cuestionada públicamente en redes sociales. La conductora de SQP, ciclo que encabeza en América TV, no ocultó su enojo y decidió responder sin rodeos.

El conflicto se originó a partir de una publicación que Latorre realizó en X (ex Twitter). Según explicó, se trataba de un chiste con la periodista Pilar Smith, quien no se había molestado por el comentario. Sin embargo, la intervención de Dumas generó malestar inmediato en la conductora, que interpretó el mensaje como un ataque innecesario.

Lejos de dejar pasar la situación, Latorre dejó clara su postura: “Estoy enojada con ella”. A partir de ahí, el descargo fue escalando en intensidad y sumó nuevas críticas hacia su colega. “Me atacó por algo que no me tendría que haber atacado porque es conchuda”, dijo Latorre. Además, sostuvo que el conflicto se agravó cuando, según su versión, Dumas involucró a su familia en la discusión pública.

Sin filtro, continuó con su descargo: “Y después, ayer, se metió con mi mamá. Ya está freezada. No la defiendan que con esa cara de buena es malísima. Se hace la 'ay, yo no fuI' y te va mandando ponzoña. Ella no sé nada y en LAM es malísima”, afirmó durante su programa en El Observador.

El inicio de la pelea

Latorre explicó el contexto del episodio que desató la polémica. “El otro día que yo pongo en Twitter, que era un chiste porque ni Pilar Smith se enojó. Pilar estaba haciendo un enigmático en LAM de lo que yo ya había contado en SQP. O sea, no es un enigmático porque ya acaba de salir”.

Para cerrar su descargo, la conductora dejó una definición tajante sobre el episodio y su vínculo con la panelista: “No es que le cagué una primicia. Lo entiendo a fuerza de que yo me calenté. Que no se va a dar cuenta. Es una yegua”.