Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el noveno eliminado

Gran Hermano Generación Dorada quién quedó eliminado hoy lunes 20 de abril.

Gran Hermano Generación Dorada tuvo hoy, lunes 13 de abril, a su noveno eliminado de la temporada. Jessica "La Maciel", Nazareno Pompei y Martín Rodríguez fueron los participantes que quedaban todavía en placa, por lo que para uno de ellos terminó el juego a poco menos de dos meses se entrar a la casa más famosa del país.

Uno a uno, Santiago Del Moro fue bajando de placa durante la semana a los que más votos recibieron (luego de un sufragio telefónico que fue, cabe destacar, negativo en esta ocasión) hasta dejar a los tres concursantes ya mencionados. Primero se salvaron Yipio, Brian Sarmiento y Danelik; llegando el turno luego para Eduardo, Tamara y Zunino. Finalmente, este lunes enseñó quién fue la persona más votada por el público.

¿Quién quedó eliminado en Gran Hermano Generación Dorada?

La persona que reunió más votos negativos para que se vaya fue Martín Rodríguez. El exfutbolista/el preparador físico obtuvo más votos que Nazarneo Pompei, mientras que previamente se salvó La Maciel con un 16%, aunque la mujer de todas formas terminó retirándose también del certamen. "Mi familia me necesita", expuso previo a irse, visiblemente afectada por la notificación que recibió en el confesionario días tras por efectivos de la Policía Federal.

Martín Rodríguez fue el noveno eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

De esta manera, Martín se suma a la lista de eliminados de esta temporada junto a Gabriel Lucero, Tomás Riguera, Carla "Carlota" Bigiliani, Nicolás Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello y Lola Tomaszeuski. A ellos hay que sumar a Carmiña Masi (expulsada por un acto racista), Mavinga, La Maciel (ambas por decisión propia), Divina Gloria y Andrea del Boca (ambas por motivos médicos)