Entrevistado intentó levantarse a Rodrigo Lussich al aire: "Vos la tendrás p..."

Lo que parecía una entrevista más sobre la crisis de la industria textil terminó convirtiéndose en uno de los momentos más insólitos, y virales, de la televisión. En pleno aire de Intrusos, Rodrigo Lussich quedó en el centro de una situación completamente inesperada cuando el invitado decidió cambiar de tema y subir la temperatura.
Divertido momento en Intrusos
Todo arrancó con Benito Fernández, que había sido convocado para hablar de la difícil situación que atraviesa el rubro tras la apertura de importaciones. Un análisis serio, con tono preocupante y números que no acompañan. Pero en cuestión de segundos, el clima dio un giro total.
Fue Lussich quien, intentando resumir el panorama, lanzó una frase que parecía inofensiva: “La industria está parada”. Lo que vino después nadie lo vio venir. Sin filtro y con timing perfecto, Benito lo interrumpió con un comentario que descolocó a todos: “Vos la tendrás parada”.
El estudio explotó. Risas, miradas cómplices y un conductor que, lejos de incomodarse, decidió jugar el partido. “En este momento no, no te pongas así Benito”, respondió entre carcajadas, tratando de mantener cierto orden, aunque ya era tarde.
Lejos de bajar un cambio, el diseñador redobló la apuesta. “Bueno, capaz te parezco sexy a los 65 años”, lanzó, dejando en claro que el ida y vuelta ya había tomado otro rumbo. Lussich, sorprendido pero divertido, apeló a la historia compartida: “Nos conocemos de toda la vida, Benito”.
Pero la escena ya estaba desatada. “Es privado, hablamos por Instagram después”, insistió el invitado, mientras el conductor intentaba seguirle el ritmo sin perder el control del programa. Ahí llegó otro de los momentos más comentados: el clásico remate de Lussich, que tiró un “Benito Camela…” que terminó de coronar el sketch improvisado.
La respuesta final fue tan directa como desopilante: “Cuando quieras, mi amor”. Y ahí sí, no hubo vuelta atrás. El estudio terminó completamente rendido ante una situación que, en segundos, pasó de análisis económico a comedia en vivo.
El clip no tardó en explotar en redes, donde muchos lo catalogaron como uno de los momentos más bizarros y divertidos del año. Porque en la televisión argentina, incluso en medio de temas serios, siempre puede aparecer un giro inesperado.