En C5N adelantaron qué pasará con la inflación en los próximos meses y arde el Gobierno: "Va a haber...".

Durante su programa en C5N, Alejandro Bercovich lanzó un diagnóstico letal sobre la actual gestión de Javier Milei. El punto de conflicto central radica en el incesante salto del costo de vida.

"Lo que está ocurriendo, lo que se está dando en el Círculo Rojo, es un debate sobre el masazo que se comió Milei la semana pasada cuando se conoció el dato de inflación de marzo", relató el periodista. De inmediato, calificó la situación con una frase contundente: "Es un dato demoledor para el relato oficial".

Para graficar el absoluto fracaso del equipo financiero, el comunicador repasó la constante suba de los precios. "Si vos ves la escalerita de la inflación te vas a dar cuenta de que es una escalera ascendente durante todo el último año", detalló. Acto seguido, profundizó en las cifras reales para evidenciar el daño a la imagen presidencial: "Ese 3,4% hizo trizas todo el relato que había montado el Presidente".

Además, aniquiló la repetida defensa del Gobierno nacional: "Si uno hace el truquito de Milei de anualizar la inflación de un mes, está navegando arriba del 50% anual".

En C5N adelantaron qué pasará con la inflación en los próximos meses y arde el Gobierno: "Va a haber...".

La decepción del establishment

Como cierre de su letal editorial, Bercovich alertó sobre el profundo pesimismo de los grandes inversores. "Está empezando a madurar dentro del establishment la idea de que este año 2026 va a haber más inflación que en 2025", advirtió y remató: "Si eso pasa, se habrá incumplido una promesa que los analistas quisieron creer todo el tiempo. Si ustedes miran las expectativas de inflación, estuvieron siempre por debajo de lo que terminó pasando".