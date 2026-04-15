El Trece hace sorpresiva apuesta: el clásico que regresa para ocupar sus mañanas

El Trece apostará a un clásico.

En El Trece entendieron algo que hace tiempo venía quedando claro en el rating: a veces, para ganar en el presente, hay que mirar al pasado. Y en esa lógica, el canal decidió redoblar una fórmula que le viene funcionando mejor de lo esperado: apostar a los clásicos.

Después del inesperado rendimiento de El Zorro y La familia Ingalls, dos tanques de otra época que encontraron una segunda vida en la televisión abierta, ahora llega una nueva jugada que mezcla nostalgia, estrategia y un guiño directo al público más fiel.

¿Cuál es el clásico al que apuesta El Trece?

La apuesta tiene nombre propio: Batman. Sí, la icónica serie de los años 60 vuelve a la pantalla argentina y lo hace para ocupar un lugar clave en la grilla de los sábados por la mañana. Un movimiento que, lejos de ser casual, apunta a consolidar una franja que el canal empieza a dominar con contenido retro.

El Batman de los 60's volverá a la TV de aire.

La propuesta no es la del superhéroe oscuro y atormentado que se vio en las últimas décadas. Acá el tono es otro. Más colorido, más teatral, casi caricaturesco. El Batman de Adam West, junto a su inseparable Robin, llega con esa estética kitsch que marcó una época y que hoy despierta una mezcla de nostalgia y curiosidad.

La historia es conocida: Bruno Díaz, el millonario filántropo, combate el crimen en Ciudad Gótica junto a Ricardo Tapia. Pero lo que distingue a esta versión es su estilo, completamente distinto al de las películas protagonizadas por figuras como Michael Keaton o Christian Bale. Acá todo es más exagerado, más lúdico y justamente por eso, más recordado.

Un regreso después de 30 años

El regreso no es menor. La serie estuvo más de tres décadas fuera de la televisión abierta en Argentina, y su vuelta se da en un contexto donde los clásicos están demostrando que todavía tienen mucho para dar. Con 120 episodios y una película, el material alcanza para sostener la apuesta en el tiempo.

El estreno será este sábado 18 de abril a las 10 de la mañana, en lo que el canal ya empezó a bautizar como sus “bati-mañanas”. Un bloque que continuará con La familia Ingalls, reforzando una programación que apunta directo a la nostalgia como motor principal.

El Trece estrenará Batman este sábado.

En El Trece no lo dicen abiertamente, pero el mensaje es claro: si lo nuevo no termina de enganchar, lo viejo puede ser la respuesta. Y los números, por ahora, les están dando la razón.