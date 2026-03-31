Baby Etchecopar habló de su vínculo con Javier Milei.

Baby Etchecopar se mostró sumamente crítico al gobierno de Javier Milei en los últimos meses. Diversas decisiones tomadas por el ejecutivo, así como también los diferentes escándalos que se fueron sucediendo en el seno de La Libertad Avanza y sus altos mandos, lo llevaron a señalar con el dedo estas acciones y posicionarse en más de una oportunidad en la vereda de enfrente.

Este último lunes dejó en claro por qué adoptó esa postura, alegando (en el programa que conduce por Radio Rivadavia) que hubo una falta de respeto por parte del jefe de estado tanto a él como colegas que son de su estima, algo que resquebrajó por completo el vínculo entre ambos.

Baby Etchecopar explicó por qué no quiere a Milei.

¿Qué dijo Baby Etchecopar de Javier Milei?

"Chicos, no se olviden de que cuando el presidente asumió a mí me dijo que era una mierda", apuntó primeramente, aseverando también que lo mismo corrió para Novaresio: "Dijo que éramos una porquería. Yo no me olvido". En esa misma línea, aseguró: "A mí cuando preguntan '¿por qué no lo querés a Milei?', a mí me forreó, a los periodistas nos forreó".

"¿Querés que lo quiera? No, no lo quiero. Lo respeto, lo ayudo, lo voy a acompañar. Pero no lo quiero", reiteró, deslizando que "tiene que cumplir los cuatro años" y planteando nuevamente lo inverosímil que resulta que le pueda guardar cariño gente a la cual defenestró. "Y no, no te quieren. Cómo querés que te quieran", indicó tajante.