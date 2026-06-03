Sofia Martínez reveló detalles íntimos de su separación con Diego Leuco durante un diálogo con Nacho Elizalde.

Durante un diálogo con Ignacio Elizalde para el ciclo de entrevistas de Hay amor, la periodista deportiva Sofia Martínez confesó datos íntimos sobre la historia de amor con el conductor Diego Leuco. Asimismo reveló detalles a profundidad sobre el inicio del vínculo y el motivo puntual que definió la separación de la pareja: “Lo conocí en El Trece, yo trabajaba en la producción del programa de Guido Kaczka y él en el de Mariana Fabbiani. Nos cruzábamos y la charla fluía. Un día vino a mi casa, comimos sushi y me di cuenta que me gustaba".

Además explicó cómo fue plantear el problema: “Un día le dije que quería que me acompañe a un casamiento y no quiso. Después fue un ratito, pero me di cuenta que yo estaba un paso más adelante. Para mí era claro, entonces le dije que no iba más”.

Asimismo al mencionar la separación, la periodista relató: "Para mí hubo un destiempo. Cuando yo estaba más full él no tanto y cuando él sí estaba, yo no tanto”.

El motivo de la separación de Sofi Martínez y Diego Leuco

Por otro lado confesó quién tomó la decisión de ponerle fin a la relación: “A veces yo y a veces él. Pero hubo un final por mail. Fue como mandar una carta para decir todo lo que me pasaba sin interrupciones. Y en ese intercambio de mails, los dos llegamos a la conclusión de que estábamos listos para aceptar que fue un gran amor pero que había que guardarlo en la caja de los buenos recuerdos”.

Finalmente respondió ante la pregunta de sí se ve en un futuro otra vez con él y reconoció: "A mí me pasa que siento ganas de escribirle en lo laboral. Y él me conocía muy bien y conocía el medio, entonces me apoyaba mucho en él. No estamos listos para ser amigos, pero me falta esa persona con un consejo puntual".