Revelaron el verdadero motivo por el que Bullrich "le marca la cancha" a Milei: "Ella lo sabe"

Revelaron el verdadero motivo por el que Bullrich "le marca la cancha" a Milei.

La periodista Romina Manguel analizó la dinámica interna del gobierno de Javier Milei y sostuvo que Patricia Bullrich ocupa un lugar singular dentro del esquema libertario. Durante una conversación con Alejandro Bercovich en Radio con Vos, afirmó que la senadora cuenta con un margen de maniobra que ningún otro integrante del gabinete posee.

El debate surgió cuando Alejandro Bercovich se preguntó si la ex ministra de Seguridad está intentando diferenciarse deliberadamente del Presidente o si las tensiones internas reflejan un deterioro más profundo dentro de la gestión. "¿Bullrich está tratando de diferenciarse en todo y que todos los días hablemos de 'mirá, Bullrich cómo le marca la cancha a Milei'? ¿O el desmoronamiento es total y ya no se controla nada?", planteó el periodista.

Ante esa pregunta, Manguel sostuvo que Bullrich logró construir una posición de fortaleza dentro del Gobierno que le permite actuar con mayor independencia que el resto de los funcionarios. "Bullrich lo que entendió es que es la única que puede desmarcarse sin un costo", afirmó.

Según la periodista, quienes intentaron tomar distancia de la línea oficial o formular críticas internas terminaron fuera de la estructura de poder. "Cada uno que trató de desmarcarse o hacer una crítica hacia adentro, salió eyectado de una patada", agregó.

Revelaron el verdadero motivo por el que Bullrich "le marca la cancha" a Milei.

El verdadero motivo por el que Bullrich se le planta a Milei

Manguel también destacó que la ministra no depende políticamente del resto del gabinete y que esa situación le otorga una libertad de acción poco frecuente dentro del gobierno libertario. "Tiene la tranquilidad de no depender del gabinete. Tiene mucha más libertad de acción no solamente porque Milei la necesita, y ella lo sabe, sino además porque no la puede echar", concluyó.