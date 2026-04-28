Revelan quién sería la nueva novia de Mauricio Macri: tiene 46 años y era funcionaria.

Se dio a conocer quién sería la nueva pareja de Mauricio Macri. Según dieron a conocer periodistas de espectáculos, el exmandatario habría comenzado una relación con una persona de su entorno.

Se trataría de Dolores Teuly, quien se desempeñó como asesora en la Dirección General de Eventos de la Presidencia de la Nación Argentina.

Dolores Teuly: la nueva novia de Mauricio Macri, según trascendió en Puro Show.

La primicia la dio Nancy Duré en Puro Show. Según contó la panelista, Dolores, conocida como "Lola", es la nueva pareja de Macri, a quien describió como "una muchacha de 46 años, divina, espléndida".

En este sentido, agregó que se trata de una mujer separada con quien Macri tiene un vínculo hace tiempo. “Lo han visto a él en la casa de ella, en varias oportunidades, en carácter de novio”, aseguró.

Quién es Dolores Teuly

La panelista dio detalles sobre la vida de Dolores Teuly. "En LinkedIn figura como asesora de la Dirección General de Eventos de la Presidencia desde agosto de 2015", sumó Duré.

Sin embargo, ya no ejerce el cargo en la actualidad. “Compartieron época en el mismo gobierno. Por lo tanto, yo entiendo que en aquella época se deben haber conocido”, añadió la panelista.

Dolores Teuly: la nueva novia de Mauricio Macri, según trascendió en Puro Show.

"Me dicen que es una espléndida total, hermosa mujer, muy fina, muy del estilo que le gusta a Macri teniendo en cuenta el perfil de lo que fue Juliana”, señaló.

Además, Duré agregó que al día de hoy Dolores "también tiene una empresa que vende alfombras”. Por último, agregó que intentó confirmar la relación pero no tuvo éxito.

“Ya sé que me lo van a desmentir, pero insisto, esta información viene de gente muy cercana”, finalizó. Por lo pronto, el expresidente no confirmó esta noticia, aunque tampoco la desmintió.