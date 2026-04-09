Macri en el NEA: tejido con gobernadores radicales y el plan de reconstrucción del PRO

Después de recibir una invitación informal pero explícita para la construcción de un frente político competitivo hacia 2027, Mauricio Macri protagonizará una serie de reuniones con dirigentes radicales de peso. La intención es apuntalar candidatos propios en provincias clave, pero manteniendo la mirada puesta en un PRO que todavía esquiva la confirmación de un armado de coalición.

Como adelantó El Destape el 1 de abril, Macri reaparecerá el próximo viernes en la ciudad de Resistencia, Chaco. Según anticiparon cerca del expresidente, el discurso girará en torno a lo planteado en el acto de Parque Norte: el PRO no es oposición al gobierno de Javier Milei, pero prepara el terreno para presentar nombres propios el año que viene. El espíritu de la gira será transmitir que "el PRO será el próximo paso", base sobre la cual trabajan en un discurso final que aún no está cerrado.

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El gran interrogante es si esta construcción ya contempla la posibilidad de concretar una nueva alianza electoral similar a Juntos por el Cambio, alternativa a la que Macri fue invitado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El santafesino se perfila desde hace meses como un proyecto presidenciable de la UCR, pese a que la reciente reforma constitucional provincial lo habilita a buscar la reelección. Es una idea en estado embrionario, sujeta a cómo llegue Pullaro a la fecha electoral bajo el paraguas de un "frente productivo del interior".

La agenda de Macri en el noreste argentino aún se está terminando de pulir, pero se espera un encuentro con el gobernador chaqueño, Leandro Zdero, y contactos con la dirigencia de Corrientes. En tierras correntinas ya está confirmado el cruce con Gustavo Valdés y se descuenta que también lo hará con su hermano Juan Pablo, actual mandatario provincial. Estas reapariciones mostrarán a un Mauricio con actividad política de alto calibre junto a socios con los que el PRO ya convive en las gestiones de coalición locales.

“Estamos pensando en fortalecer al PRO para que sea alternativa en 2027 a lo largo y ancho del país”, repiten en el entorno del ex presidente ante la posibilidad de avanzar en una coalición que compita por fuera de un acuerdo con La Libertad Avanza. “No es momento de eso; el PRO se está centrando en el PRO”, agregan para enfriar las expectativas de un anuncio inminente. Una fuente que conoce la cabeza de Macri asegura que el dirigente no tiene intenciones de compartir espacio con los violeta, dadas las experiencias de los últimos años.

El evento tendrá lugar a partir de las 16:00 en el Hotel Gala & Convenciones, como parte de "Próximo Paso NEA", un espacio que busca consolidar una agenda federal cercana al interior productivo. Según destacó el propio líder partidario, “el próximo paso se construye desde cada provincia”, marcando un giro del federalismo discursivo a la acción territorial.

En ese camino, el jefe del PRO buscará respaldar el liderazgo de Patricio Amarilla, presidente del partido en Chaco. Amarilla representa el perfil que a Macri le gusta proyectar: un joven empresario pyme del rubro químico y fundador de la única perfumería artesanal de la región que, desde agosto del año pasado, se desempeña como subsecretario de Industria y Comercio de la provincia.