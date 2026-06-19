Quién se va de Gran Hermano el lunes 22 de junio 2026, según las encuestas

Siete participantes quedaron nominados luego de una gala marcada por las decisiones estratégicas del líder de la semana

La definición de una nueva eliminación en Gran Hermano genera expectativa entre los seguidores del reality de Telefe. Tras una semana marcada por estrategias, sanciones y movimientos clave dentro de la casa, las encuestas en redes sociales comienzan a mostrar una tendencia sobre quién podría abandonar la competencia el lunes 22 de junio.

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano

La semana 17 de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo atravesada por decisiones que modificaron por completo el panorama de la nominación. La gala del miércoles 17 de junio incluyó un comunicado de la voz de la casa, una jugada estratégica del líder y la conformación de una placa negativa con siete participantes en riesgo.

Matías Hanssen, líder de la semana, utilizó uno de sus beneficios para quitarles el derecho a votar a cuatro jugadores: Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto. Más tarde, una vez finalizada la votación, tuvo la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

La elegida fue Nenu López, quien logró salir de la placa y asegurar su continuidad al menos por una semana más dentro del reality. De esta manera, la lista definitiva de participantes expuestos al voto negativo quedó integrada por:

Catalina “Titi” Tcherkaski.

Steffany “Campanita” Pereira.

Cinzia Francischiello.

Manuel “Manu” Ibero.

Tamara Paganini.

Emanuel Di Gioia.

Solange “Sol” Abraham.

Durante la gala, el conductor Santiago del Moro confirmó la situación ante todos los concursantes al anunciar: “Son siete en placa”.

Qué dicen las encuestas sobre la próxima eliminación

A pocos días de la gala de eliminación, las encuestas realizadas por distintas cuentas especializadas en redes sociales comienzan a reflejar las preferencias del público.

Uno de los relevamientos que más repercusión genera entre los seguidores del programa es el publicado por la cuenta GH Encuestas en X. Según esos sondeos, la tendencia del voto negativo tiene como principal apuntada a Solange “Sol” Abraham.

Detrás de ella aparecen Catalina “Titi” Tcherkaski y Cinzia Francischiello, quienes también concentran una importante cantidad de votos en contra y permanecen entre las participantes más comprometidas de cara a la definición del lunes.

Si bien las encuestas no tienen carácter oficial ni determinan el resultado final, históricamente suelen funcionar como un termómetro del humor de la audiencia y permiten anticipar posibles escenarios antes de la gala.

Las encuestas que circulan en redes sociales señalan a Sol Abraham como la principal candidata a abandonar la casa

Sol Abraham aparece como la principal candidata a abandonar la casa

De acuerdo con la tendencia observada en redes sociales, Sol Abraham sería actualmente la participante con mayores posibilidades de abandonar Gran Hermano el lunes 22 de junio.

La jugadora encabeza los sondeos de voto negativo y se ubica por encima de otros nombres fuertes de la placa. Sin embargo, la diferencia con algunas de sus compañeras no parece definitiva, por lo que cualquier movimiento de los fandoms durante los próximos días podría modificar el panorama.

En las últimas semanas, el reality ha demostrado que las estrategias de los seguidores y las campañas de votación pueden alterar las tendencias previas, especialmente cuando se trata de placas numerosas.