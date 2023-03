"Todo en todas partes al mismo tiempo" también se impuso en los premios que otorgan los guionistas

En el último paso previo antes de los preciados Oscar, que se celebrarán el próximo domingo 12 de marzo, "Todo a la vez al mismo tiempo", la película que viene arrasando en la temporada de premios, también se impuso anoche en la 75º edición de los Writers Guild Awards, los galardones que otorgan los guionistas de Hollywood.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, responsables del filme estrella de la temporada, obtuvieron el máximo reconocimiento al mejor guion original, en tanto que Sarah Polley se quedó con el premio al mejor guion adaptado por la película "Ellas hablan" y Brett Morgen se adjudicó la estatuilla al mejor guion de película documental por "Moonage Daydream", la cinta que recuerda los días de David Bowie como la estrella de rock alienígena Ziggy Stardust.

En el rubro televisivo, "Severance" se coronó entre las series dramáticas, tanto a nivel general como entre las nuevas; "El oso" triunfó entre las comedias y "The White Lotus" entre las series limitadas.

En cuanto a los mejores guiones en lo referente a capítulos, "Better Call Saul" se llevó al premio por la entrega "Plan and Execution" y "Hacks" obtuvo lo propio entre las comedias por el capítulo "The One, The Only".

Con información de Télam