El polémico planteo de Eduardo Feinmann sobre el hallazgo de la joven perdida en Córdoba.

Luego de los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia, las jóvenes de 14 y 17 años asesinadas en Córdoba y Misiones respectivamente, un nuevo caso conmocionó a todo el país: la desaparición de una joven de tan solo 15 años en Colonia Caroya, lo cual motivó un enorme despliegue policial para poder hallarla con vida.

Por suerte, en esta oportunidad la historia tuvo un final feliz: la chica fue encontrada en Jesús María, a seis kilómetros de su domicilio. Esto puso fin al operativo de 30 horas de duración, que contó con aproximadamente 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero, personal de Bomberos y miembros del DUAR. Si bien en muchos medios celebraron que este desenlace haya sido favorable, Eduardo Feinmann hizo un comentario más que repudiable al respecto, durante el pase con Pablo Rossi en A24.

En esta casa fue encontrada la joven pérdida en Jesús María.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann?

"Voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta... ¿Quién paga esto?", lanzó el periodista, lo cual sorprendió a sus dos compañeros en el estudio. "Los cordobeses, el estado provincial", comentó uno de ellos. "¿Y por qué?", cuestionó nuevamente el conductor. "Porque así debe ser", recibió como respuesta.

"Para mí, en estos casos de fuga de menores, tiene que pagar la familia. Qué se yo", expuso sin tapujos Feinmann, en alusión a que la principal hipótesis tras la desaparición de la joven es que se ausentó por voluntad propia, habiendose ido junto a otro joven de 17 años al inmueble donde fueron descubiertos.

"Es controversial, no dice eso la ley. Es políticamente incorrecto lo que decís, provocador, pero interesante en el debate", sostuvo Rossi, tratando de llevar agua al molino de su colega. "Por una fuga familiar, ¿por qué todo un Estado tiene que pagar?", cerró Feinmann.