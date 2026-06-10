Pallares y Lussich destrozaron a Majul en vivo.

La jornada del viernes 5 de junio estuvo atravesada por una noticia que impactó profundamente en la cultura popular argentina: el fallecimiento de Carlos Alberto Solari, el Indio, a los 77 años. La partida del histórico músico provocó una inmediata muestra de afecto por parte de sus seguidores, que se reflejó en la multitudinaria despedida realizada el domingo en Villa Domínico, donde la fila para ingresar al velorio en el Polideportivo Gatica llegó a pasar Puente Pueyrredón.

Este evento tuvo un exhaustivo seguimiento por parte de los medios de comunicación, que llevaron móviles al lugar de los hechos y trazaron sus respectivos análisis. Luis Majul, por caso, criticó en LN+ el "uso político" que se hizo de la ceremonia fúnebre, la cual fue organizada en Provincia de Buenos Aires debido a que el Gobierno de Javier Milei se negó a ofrecer el Congreso u otros espacios públicos de índole similar. Lo señalado por el periodista fue repudiado por varios de sus colegas, incluyendo Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes le respondieron en la última emisión de Intrusos.

El pueblo ricotero despidió al Indio Solari este domingo.

¿Qué dijeron Pallares y Lussich sobre Majul?

"Anoche Majul decía que se habían apropiado de la muerte del Indio. Nadie se apropió de la muerte. Había un pueblo queriendo festejarlo y saludarlo", expuso sin atenuantes el uruguayo. "¿La gente se había apropiado?", consultó una de las panelistas. "La política", le explicó Pallares, quien sumó: "No hablemos de Majul en un programa que es un éxito de América. Te mandamos un beso Luis".

Seguido a ello, Daniel Ambrosini sostuvo que estaba mal "quererse apropiar políticamente de un hecho que conmovió a una sociedad", pero al momento lo cruzaron los conductores. "¿Y donde ves que nadie se apropia nada?", lanzó Pallares. "¿Vieron banderas de algún gremio? ¿Del Partido Obrero?", cuestionó Lussich, quien le habló a su compañero: "Disculpame que te lo cité, pero sabés que pasa, me dio bronca".

"Majul quiere arrascar donde puede un poco de mierda", concluyó Pallares.