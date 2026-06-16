Pagni reveló lo que Adorni no quería que se supiera sobre su escándalo: "100 mil dólares"

Pagni reveló lo que Adorni no quería que se supiera sobre su escándalo.

Carlos Pagni se refirió al escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y cuestionó algunos aspectos de las explicaciones vinculadas a sus ahorros y situación patrimonial. Durante su programa en La Nación Más, el periodista señaló inconsistencias en el argumento de que el funcionario había acumulado dinero únicamente para protegerse de las políticas económicas de gobiernos anteriores.

Al analizar el caso, Pagni sostuvo que existen al menos dos aspectos que generan interrogantes. En primer lugar, remarcó que una parte importante del patrimonio del funcionario se habría generado en décadas previas. "La plata la hizo durante los gobiernos kirchneristas. Es decir, tan mal no le fue", afirmó.

El periodista también puso el foco en la evolución patrimonial registrada durante la gestión de Javier Milei. En ese sentido, mencionó la existencia de aproximadamente 100 mil dólares en criptomonedas que habrían sido incorporados como ahorro durante 2024. "Aparentemente hay 100 mil dólares en criptomonedas ahorrados en 2024. Ya durante el gobierno de Milei, durante el gobierno de Adorni", señaló.

Pagni reveló lo que Adorni no quería que se supiera sobre su escándalo.

El debate sobre los impuestos y el rol del Estado

Pagni sostuvo además que uno de los aspectos más llamativos del caso fue la reacción pública frente a la admisión de maniobras destinadas a evitar el pago de impuestos. "Al robarle al Estado, al negarse a pagar lo que tiene que pagar al Estado, se negó a pagarnos a todos nosotros", afirmó.

Para el conductor, la discusión abrió un debate más profundo sobre la percepción social de los impuestos en Argentina y sobre la idea de que el Estado no es una entidad ajena a la sociedad sino una representación de la propia comunidad. "Esa es una idea rara en la Argentina, la idea de que el Estado somos nosotros, no una entidad ajena a la sociedad", concluyó.