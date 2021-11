Malena Villa presenta "Ni tan mal", su segundo EP en el que explora un estilo más melancólico

La actriz y cantante Malena Villa adelantó anoche su último EP titulado "Ni tan mal", que se estrenará el próximo jueves, en el que presenta cinco baladas pop que complementan su anterior trabajo en el mismo formato pero cambiando el tono con una aproximación musical más melancólica.

Luego de lanzar hace tres semanas "Ni tan bien", otro EP también introspectivo pero con ritmos más urbanos y electropop, Villa puso a consideración su nuevo trabajo en un evento privado realizado en el complejo "Camping" en el barrio porteño de Recoleta, donde interpretó algunas de sus canciones y charló con Télam.

Conocida también por su actuación en la biopic de Carlos Robledo Puch, "El Ángel" (2018) de Luis Ortega, la joven compositora contó que el estilo y tono de los cinco nuevos tracks proviene de "Sad balada", una canción que ya desde su título sugiere un tratamiento más melancólico, de su primer disco editado el año pasado, "La negación".

En cuanto a su formación artística, Villa se introdujo desde niña en el ambiente del teatro y de la comedia musical, en el que aprendió a cantar, y con su sueldo inicial de actriz compró su primera guitarra y empezó a tocar con más desarrollo, aunque ya se había iniciado con una guitarra de su padre.

Próxima a cumplir 26 años, Malena trabajó toda su vida en teatro, cine y televisión, pero decidió incursionar en la música tras una frustración en la que estuvo a punto de ser parte de Hollywood y firmar por varias películas del universo DC, empezando por "El Escuadrón Suicida", que se estrenó este año.

Malena cuenta que el reconocido director James Gunn prácticamente le ofreció el papel destinado para una actriz latina en un casting de cuatro finalistas pero que luego eso no prosperó, por lo que tras ver la incursión musical de su amigo y compañero en "El Ángel", Lorenzo "Toto" Ferro, se decidió a lanzarse al rubro para superar el mal momento que ese traspié le significó.

Su anterior EP, que tiene participación de Ángela Torres, Santiago Motorizado, Axel Fiks y Lara91k, está acompañado por videoclips para cada tema que, en realidad, conforman un cortometraje musical que comparte la estética de cada track y fue editado para ser visto como una misma pieza audiovisual.

Télam: Después de todo el despliegue de producción de aquel EP, ¿este nuevo también va a ser con videoclips?

Malena Villa: Sí, viene con videos en todos los temas; sola, en este caso. Una locura que filmamos el fin de semana pasado. Tiene cierta continuidad con los videos del anterior EP. Porque el director, Gabriel Bosisio, no puede con su genio y quiso hacer otro corto.

T: ¿Qué cambios ves en tu primer disco y estos dos EP? ¿Hay una evolución, estos te gustan más?

MV: Sí, me gustan más estos. El primer disco fue más para experimentar y probar sonidos. Y este fue una realización muy clara que tenía en la cabeza. Fue un proceso de llegar a que suene como quería, algo que me da cierto orgullo. Lo compuse a partir de junio del año pasado.

T: ¿Cómo fue el proceso de la composición musical?

MV: Las canciones las compongo yo con la guitarra en su mayoría, además de las letras, y con los productores hacemos las canciones. Quizá hay temas, sobre todo en el EP anterior, que surgen desde un beat que me manda el productor y compongo la canción encima de eso.

T: Hace unos 15 meses salió tu disco debut pero por la pandemia no pudiste tocar y ahora vas a estar en el Cosquín Rock y Lollapalooza. ¿Tenés una banda estable o sesionistas?

MV: Tengo mi banda, con quienes grabamos "La negación" y ya ensayamos juntos desde hace dos años. Falta que nos aprendamos los temas nuevos pero ya hemos tocado en el Hipódromo en febrero cuando se empezó a abrir. Me gusta tocar con banda.

T: ¿Qué géneros sin explorar que te gustaría probar eventualmente y dónde te sentís más cómoda?

MV: "Ni tan bien" fue una exploración de géneros en la que no me había metido antes, con algo más trapero o R&B, que son géneros que me gustan pero no me siento cómoda haciendo. El trap o el rap no es mi estilo. Me gusta el pop y todas sus variaciones que son millones.

T: ¿Cómo te llevás con el trap más "arreguetonado" y por qué creés que ahora gusta tanto?

MV: Es algo generacional, como en su momento se puso de moda la cumbia. Igual lo disfruto. Pero siento que no me sale bien, no me queda. No tiene que ver conmigo.

T: ¿A qué apuntás con tus letras?

MV: No tengo una bajada de línea. Expreso cosas, me resulta catárquico. Mi primer disco tiene letras sobre cosas que me estaban pasando y me negaba a expresar, por eso le puse "La negación".

T: ¿Sueños musicales?

MV: Me gustaría tocar cada vez para más gente. Pero no tengo ambiciones de llenar estadios o ser récord de escuchas. Me gustaría que mi música perdure en el tiempo y sea diferente de lo mainstream.

T: Decidiste lanzarte a la música al ver a tu amigo "Toto" Ferro tras frustrarte con James Gunn, pero previo a eso nunca fantaseabas ni lo tenías en mente?

MV: Lo soñaba pero jamás me lo había puesto como objetivo. Laburaba de actriz y quería vivir de la actuación. Pero pasó eso y un día se me acercaron de una discográfica importante que buscaba nuevos talentos, lo vi a "Toto" y ahí me picó el bichito. Pero antes no, era más un hobby.

T: ¿Qué bandas te influyeron no en tu carrera sino como oyente musical?

MV: De chica, por mi papá, escuchaba mucho tango, por eso me pusieron Malena. También mucho Frank Sinatra, jazz y The Beatles. Y después de adolescente fui muy rolinga, algo que por suerte he dejado en el pasado.

T: O sea que lo que escuchabas no terminó influyendo mucho en lo que terminaste haciendo después como música.

MV: No, pero también escuchaba mucho pop, pero con culpa porque no daba escuchar eso siendo rolinga. Escuchaba Maroon 5 y cosas del estilo, que no podía decir que me gustaban siendo rolinga. Y después empecé a descubrir la música de otra manera con Spinetta y me abrí a otro universo musical.

T: ¿Referentes actuales?

MV: Frank Ocean, Billie Eilish, Mac Miller, Daniel Caesar.

Con información de Télam