Después de su debut para el sello británico Decca, Cande y Paulo se presentan en Bebop

(Por Pedro Fernández M.) La historia del muy interesante dúo sanjuanino Cande y Paulo, que este martes 1 de noviembre, se presenta en Bebop es extraña y casi de película: se hicieron famosos por una versión de "Barro tal vez" con más de 15 millones de visitas en YouTube, firmaron para el supersello británico Decca, grabaron su álbum debut en Los Ángeles con el célebre productor musical Larry Klein y el disco está nominado a los Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista.

Pareja en la vida real (ella es contrabajista y una tremenda cantante mientras que él es pianista y arreglador) en septiembre de 2017 subieron a redes una hermosa versión de "Barro tal vez", que Spinetta compuso a los 15 años y grabó recién en "Kamikaze", cuando tenía 32.

Un año y medio después recibieron un Instagram de un AR (cazatalentos en la vieja denominación) italiano, que los contactó con Decca, una de las principales discográficas del mundo, con los que firmaron contrato.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Decca no solo decidió hacer el primer álbum con el dúo sanjuanino que hasta ese entonces no tenía registros sino que además les propuso trabajar con el productor estrella de la industria Larry Klein, que como bajista tocó con músicos de la dimensión de Wayne Shorter, Fredy Hubbard, Carmen McRae, Peter Gabriel y Bob Dylan, entre otros, y como productor ganó cuatro premios Grammy por su trabajo junto a Joni Mitchell, de quien fue marido y para la que produjo "Chark Malk in a Day Storm", "Dog Eat Dog", "Turbulent Indigo" y "Both Sides Now", entre otros, y Herbie Hancock ("River: The Jony Letters").

Además de haber producido más de 100 álbumes, algunos con cantantes como Madeleine Peyroux y Tracy Chapdman, ya que Klein está considerado, desde sus trabajos con Mitchell, como uno de los productores expertos en voces femeninas.

Definidos por cuestiones de marketing, estanterías virtuales y circuitos de festivales como "dúo de jazz", lo de Cande y Paulo es un sugestivo acercamiento, muy minimalista, a un cancionero internacional y argentino, con una delicada y suave arquitectura armónica.

En su disco debut, que produjeron entre Los Ángeles y Barcelona con Larry Klein, hay por ejemplo una muy lograda versión del bellísimo "I Fall in Love too Easily" de Chet Baker, llevada a la bossa nova; "Summertime", pero también versiones de "Tuyo", el gran tema del brasileño Rodrigo Amarante que fue cortina de la serie de Netflix "Narcos", una versión castellana de "Límite en tu amor", la famosa "Barro tal vez" y "Preguntan de dónde soy", de Atahualpa Yupanqui.

"Cuando empezamos a cantar -cuenta Paulo en comunicación telefónica con Télam desde la ciudad de San Juan- no queríamos hablar mucho de género, no nos queríamos encasillar en algo en particular porque estábamos intentando crear un sonido propio".

"La música y la perspectiva de lo que hacemos -comenta- tiene un montón de cosas adentro que a veces se escuchan y a veces no: flamenco, folclore, y a veces te designan según escuchas culturales particulares. Lo que sí es seguro es que cuando empezamos a trabajar tomamos la decisión de ir por el lado contrario de todo lo que estaba sonando: indie, urbano, pop, quizás en una actitud que en principio se puede pensar suicida, pero en aras de buscar una manera de comunicar lo más cercana posible a lo propio".

Sobre el sonido del dúo, que en su álbum debut grabó con Anthony Willson (guitarrista de Diana Krall) y Victor Indrizzo (que grabó con Shakira, Brad Mehldau, entre muchos y es baterista de la banda de Alanis Morissette) Cande dice que "se terminó de asentar en Los Ángeles", con Larry Klein.

Al respecto, Paulo cuenta: "A él le gustó la idea de una música más minimalista, nuestra idea no era sumar capas sino sacarlas y trabajar más cerca del silencio y el diseño sonoro. Cuando le hicieron la propuesta desde la discográfica él se sintió muy seguro de trabajar con ese contexto".

"Todo es muy curioso -agrega- porque con Cande crecimos escuchando discos producidos por él, ya lo teníamos en la cabeza, nosotros tenemos muy escuchada su forma de hacer música y trabajar con él fue muy amigable, pasamos muchos días y muchas horas y él le terminó de dar una identidad muy grossa a nuestro material".

Después del disco que comenzó a grabarse en 2019 y salió en 2021, una gira y presentación europea con cierre con concierto en el CCK, Cande y Paulo se presentan este martes a las 20.30 en el reducto jazzístico de Uriarte 1658, barrio de Palermo.

Télam: ¿Cómo fue ese encuentro con Klein?

Cande: El tipo es un número uno y te das cuenta, primero, por la tremenda "historia clínica" que acumula, pero más allá de eso es súper generoso y humilde. El primer día que fuimos a Los Ángeles nos invitó a su casa de Beverly Hills a compartir un almuerzo con su esposa y su hijo. Nosotros, imaginate, estábamos súper nerviosos y él bajó todas las ansiedades, todos los miedos. Después de almorzar nos invitó al estudio que tiene en su casa y ahí ya empezamos a trabajar. Lo loco, desde ese primer almuerzo súper nerviosos, después pasaron más de 10 días laburando en el estudio y después de grabar todo terminamos de la misma manera: comiendo en su casa pero ya festejando con tequila y mucho más relajados. Es un tipo con la mejor onda.

T: ¿Cómo fue la elección del repertorio?

C: Fue conjunta, también él y el sello propusieron, hicimos una preproducción de 30 canciones y nos quedamos con 12. Al final, nosotros ya estábamos en Barcelona y era la época de la pandemia, decidieron también incluir más canciones en español y ahí aparecieron otras cosas.

Paulo: El disco es de versiones de canciones que han sido importantes para sus autores en algún momento de sus vidas: Lou Reed, Amarante, Atahualpa, Leonard Cohen, Chet Baker, Spinetta.

De vuelta asentados en San Juan, Cande y Paulo fueron invitados a grabar una sesión para el prestigioso Tiny Desk que se puede ver en YouTube y ya están armando una gira para enero por Brasil, febrero en México para volver a Europa en marzo y abril.

Con información de Télam