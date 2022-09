Buenos Vampiros llega al Konex con las canciones de "Destruya!" en una fecha junto a Bestia Bebé

El grupo marplatense Buenos Vampiros se presentará el próximo sábado junto a Bestia Bebé en el escenario del porteño Ciudad Cultural Konex, antes del Primavera Sound Buenos Aires al que llegarán en noviembre con el repertorio de "Paranormala" y "Destruya!".

Con sus producciones musicales, que deambulan entre la atmósfera del dream-pop, la melancolía del post punk y encuentran inspiración en el movimiento 'Riot grrrl', el cuarteto asoma como una referencia dentro de la escena independiente que enarbolan muchos de los artistas del sello Casa del Puente Discos que los fichó con apenas cuatro shows a cuestas.

"Estamos súper agradecidos con ellos porque fueron los primeros que confiaron en nosotros a ciegas. A mi particularmente me gusta mucho Casa del Puente, incluso antes de que nos llamaran me encantaba la idea de llegar a ser parte. Cuando pasó no lo podía creer. No sé si es la mente o 'La Ley de la Atracción' pero era algo que tenía que pasar y pasó", sostuvo Irina Tuma, cantante y guitarrista de Buenos Vampiros.

La agrupación, que completan Ignacio Perrotta (guitarra y voz), Luana Giobellina (bajo) y Mora Murguet (batería), dio sus primeros pasos en 2018: "Al principio fue muy difícil; organizábamos nuestras fechas en casas; llevábamos el sonido y cobrábamos entradas, porque acá en Mar del Plata no hay muchos lugares para tocar. Y si hay, son dos o tres. Y a nosotros nos gusta ir cambiando de lugares", añadió.

Con la llegada de la pandemia, optaron por resguardarse en aislamiento y eludieron cualquier escenario clandestino, para darle creación a un nuevo repertorio: "Capaz que estamos haciendo un tema y nos pasa que necesitamos sacarnos algún pensamiento de la cabeza. 'Desmotivada' y 'No te metas' son sobre situaciones puntuales que me pasaron, entonces hago una canción y lo cierro", explicó la artista, quien además compuso "Tanques de Guerra de Verano" inspirada en la historia de su abuelo que escapó de la Primera Guerra Mundial para asentarse en Argentina.

Con información de Télam