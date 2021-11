Álvarez Ugarte y Rossi tocan "Trashumancias" en Cuerda Mecánica

Los músicos Manuel Álvarez Ugarte y Pedro Rossi compartirán las canciones que pueblan "Trashumancias", un sugerente álbum instrumental compartido a charango y guitarra de siete cuerdas, respectivamente, que se lanzó en plena pandemia y que mañana sonará por primera vez en vivo en la sala porteña Cuerda Mecánica.

El concierto al que se sumarán las percusiones de Facundo Guevara, se desarrollará desde las 21 en la sala sita en Juramento 4686, del barrio porteño de Villa Urquiza.

"Tocar juntos y con público es una celebración. Es una celebración de la música, del tiempo transcurrido en esta pandemia, de poder volver a salir a tocar, poder volver a hacer música en vivo, volver a hacer sonar los instrumentos y vibrar con el público. Todo es celebración", asegura Rossi a Télam; a lo que Álvarez Ugarte añade que "hemos estado tan guardados y tan perjudicados que salir al encuentro de mi compañero Pedro y de la gente es una alegría enorme".

Los artistas (Manuel, guitarrista, charanguista, compositor y docente que entre 1999 y 2019 residió en Madrid) y Pedro (guitarrista, arreglador, compositor y docente; responsable de la sonoridad de Liliana Herrero desde 2010 y con cuatro discos solistas publicados), establecen en "Trashumancias" un fecundo diálogo entre sus cuerdas.

Télam: ¿A qué atribuyen ese diálogo entre ustedes?

Pedro Rossi: La invitación de Manuel a dialogar con sus músicas, unas músicas que tenían una temática bien clara sobre las trashumancias, una temática bien clara de un sonido argentino, de instrumentos de cuerdas. Creo que había ahí una propuesta sonora que propició después la química.

Manuel Álvarez Ugarte: Cuando yo empecé con este proceso en 2016, tuve la ocasión de ir probando las músicas de "Trashumancias" con diferentes formaciones en España y sentía que había una cuestión de lenguaje en estas músicas que para mí merecía la pena ser probada con alguien que estuviera viviendo aquí, que estuviera en contacto con este lenguaje expresivo de estas músicas, pero no como lo estamos las personas que vivimos en la diáspora, así como dispersos durante mucho tiempo. Lo que me pasó cuando conocí a Pedro, en una primera aproximación a la Argentina en el año 2019, fue que me produjo fascinación su mundo sonoro y pensé que era una persona perfecta para intentar poner en pie estas músicas desde una puesta en escena mucho más austera.

T: ¿Con qué artistas o sonidos creen que dialoga lo que propone "Trashumancias"?

PR: Creo que el proyecto dialoga con territorio y con tiempo, parafraseando a Liliana Herrero siempre estamos dialogando con el territorio y con el tiempo. En este caso hay dos territorios, que es la propuesta musical de Manuel: el territorio argentino o latinoamericano y el territorio español o europeo, y está esa conversación. En lo que a mí respecta, yo me referencio y converso desde este territorio, desde la Argentina y desde la música argentina, pero veo en la música de Manuel una influencia española, del flamenco, de la música antigua, de la música barroca escucho esos sonidos también. Y después está la conversación de los sonidos de un charango y de un ronroco con una guitarra, que la verdad yo nunca había participado de un proyecto con esa instrumentación y me doy cuenta de que las posibilidades son enormes. El charango y el ronroco con la guitarra pueden armar un solo instrumento grande así como pueden sonar como dos instrumentos por separado potenciando la sonoridad.

MÁU: "Trashumancias" dialoga esencialmente con toda la música que a mí me atraviesa y esto incluye a las músicas de América del Sur, a la música latinoamericana en general, pero también a otras músicas que me emocionan profundamente y que tienen que ver en algún punto con las tradiciones de ida y vuelta. Entonces aunque el objetivo de "Trashumancias" es proponer una reflexión alrededor de la temática de las migraciones, todo ese background de ir y venir de las músicas, del sonido de los instrumentos, es una de las formas que tiene como diálogo.

