Tenía ELA: dolor por la muerte de un querido actor de 35 años que brilló en un legendario programa

Tenía ELA: dolor por la muerte de un querido actor de 35 años.

El mundo del espectáculo internacional lamenta una trágica pérdida. Un reconocido actor y estrella del teatro irlandés, famoso por sus participaciones en la exitosa serie Game of Thrones y en la aclamada producción Blue Lights de la BBC, falleció a los 35 años de edad.

Se trata de Michael Patrick, también conocido en el ambiente como Michael Patrick Campbell. En febrero del año 2023, los médicos le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Lejos de alejarse de su vocación, el intérprete logró canalizar el proceso médico a través del arte: creó y protagonizó una emotiva adaptación de La Tragedia de Ricardo III, donde su personaje también padecía esta condición y usaba una silla de ruedas. Su trabajo le valió un prestigioso galardón en los Stage Awards del año pasado.

Tenía ELA: dolor por la muerte de un querido actor de 35 años.

Su esposa, Naomi, comunicó la triste noticia a través de las redes sociales. Según sus palabras, el deceso se produjo en paz y con la compañía de sus seres queridos en un centro de cuidados de Irlanda del Norte. "Las palabras no pueden describir lo destrozados que estamos", expresó con profundo dolor. Además, recordó al actor como un hombre lleno de alegría, con una risa contagiosa y un espíritu inquebrantable. "Un titán pelirrojo", describió.

El último adiós de sus colegas

La comunidad artística expresó su tristeza de inmediato. Jimmy Fay, productor ejecutivo del Lyric Theatre de Belfast, aseguró que el teatro perdió a un talento majestuoso. "Tomó los golpes de su escandalosa suerte y los transformó en un arte visceral y vibrante", reflexionó ante la prensa. Por su parte, el actor George Fouracres, su excompañero en la Universidad de Cambridge, lo definió como uno de los mejores seres humanos del planeta. "Protagoniza casi todos los recuerdos más felices de mi cabeza; era gracioso, sabio, amable, pura picardía y amado por todos los que lo cruzaron", concluyó.