Un famoso cantante latinoamericano falleció luego de una extensa lucha contra la diabetes crónica.

El cantante colombiano Mauricio Uribe Restrepo falleció el 27 de junio tras luchar durante varios años contra una diabetes crónica muy severa. Hace poco se sometió a una cirugía con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el posterior proceso de recuperación postoperatoria presentó serias complicaciones que terminaron por descompensar su estado de salud.

Frente a la triste noticia, varias figuras del ambiente latinoamericano y fanáticos lamentaron la pérdida del cantante. Luego de esto, la familia decidió compartir un comunicado a través de redes sociales: “Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Julián Mauricio Uribe Restrepo”.

En el comunicado además se agregó: “Un gran artista que dejó una huella imborrable en la música popular colombiana. Su legado musical permanecerá vivo a través de sus canciones y en el recuerdo de quienes admiraron su talento”. Finalmente el mensaje concluyó: “Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza a su familia”.

El gran recorrido de Mauricio Uribe Restrepo

Mauricio Uribe fue una figura de la música popular colombiana. Durante sus comienzos, el intérprete incursionó dentro del género del vallenato, desempeñándose inicialmente como corista de figuras de renombre internacional como Luis Mateus.

A lo largo de su carrera, el artista colombiano dejó un legado de más de 100 canciones archivadas, las cuales alcanzaron millones de reproducciones en las plataformas digitales. Entre las obras más exitosas de su repertorio sobresale Tranquila Reina, convertida en su mayor éxito comercial, junto a otros temas como Confundido y la entrañable Feliz cumpleaños mamá, una canción que se ganó un lugar especial entre su público.

Por otro lado, Mauricio Uribe es recordado como un padre amoroso de dos hijas y una persona de grandes valores. En ese sentido, su entorno lo describió como un hombre humilde y entregado a su familia.