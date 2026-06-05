El periodista de la señal del Grupo Clarín intentó ensayar un descargo político contra el exlíder de Los Redondos.

El universo de las redes sociales no perdona y menos cuando el blanco de las críticas es uno de los máximos íconos de la cultura popular argentina. En las últimas horas, el periodista Gerardo "Tato" Young protagonizó un papelón descomunal al aire de TN al intentar lanzar un duro análisis político contra Carlos Alberto "El Indio" Solari, con el detalle de que terminó confundiéndose el nombre del mítico cantante en vivo.

El insólito episodio ocurrió mientras en la pantalla de la señal de cable recordaban la figura del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con su habitual tono serio, Young arrancó cuestionando el trágico recital de Olavarría en 2017, al que tildó de "desastre" y "calamidad". Sin embargo, las risas y la incredulidad estallaron en las plataformas digitales un segundo después, cuando el columnista metió un furcio imperdonable.

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"Dicho punto y aparte, Gustavo Solari, a quien hoy recordamos...", lanzó el conductor sin registrar que acababa de rebautizar por completo al Indio, probablemente mezclándolo en su inconsciente con Gustavo Cerati.

A pesar de la tremenda pifia, Young continuó con su descargo intentando separar la obra del artista de su posicionamiento político. "A mí la música me encanta, me parece que hizo música maravillosa realmente y con gran poesía. Hay que decir que a ese recital llegó en un avión de lujo y que mostró, de alguna manera, que el costado antisistema era en realidad un costado muy peligroso", disparó frente a la mirada cómplice de su compañera de piso.

El ataque político de Tato Young contra el Indio Solari

No conforme con el blooper inicial, el periodista de TN redobló la apuesta y apuntó directamente contra los vínculos ideológicos del cantante: "En términos políticos, terminó abrazado al kirchnerismo en el peor momento del kirchnerismo". En esa misma línea, sumó a otros dirigentes a la bolsa y aseguró: "Entabló una gran amistad con Aníbal Fernández. Se acercó a Cristina, fue a visitarla, se hizo amigo de Máximo Kirchner y se convirtió en un ícono del kirchnerismo, finalmente".

Hacia el final del bloque, Young ensayó una especie de lamento al asegurar que dicha postura "es una pena, porque es un ícono cultural que atraviesa toda una época". Lo cierto es el recorte de la transmisión se volvió viral en cuestión de minutos y los usuarios destrozaron al conductor por no saber siquiera el nombre del artista que pretendía criticar.