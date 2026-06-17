Marley reveló el secreto de un famoso cantante al aire: "Me mostró”

Un conductor reconocido de Telefe expuso un detalle íntimo sobre su compañero de viaje al aire.

El conductor Alejandro Wiebe (más conocido como Marley), decidió elegir al cantante Ian Lucas para que lo acompañe a cubrir el Mundial 2026 desde Kansas para salir al aire en la edición especial de Por el Mundo Mundial. En ese sentido, durante una pausa que se transmitió por Luzu TV, el conductor reveló un secreto íntimo de su compañía.

Durante una conversación con su compañera de Luzu TV, Florencia Peña, Marley aseguró: “Ian se está recuperando, está con la novia". Rápidamente el conductor comenzó a reírse de los nervios tras admitir: “Uy no, eso no lo tenía que decir, era un secreto, se me escapó".

Asimismo decidieron salir del momento incómodo y el conductor optó por sumar detalles de la revelación que ya había declarado: “La novia vino directo a Kansas. Es una bomba, me mostró fotos, es hermosísima, pero todo esto no pasó, para nada conté todo esto al aire".

A pesar de este inconveniente al aire, no es la primera vez que se rumorea acerca de la vida privada del cantante. Durante su pasó por MasterChef Celebrity se instaló la idea de que Ian está apostando al amor y que fue visto junto a una joven recientemente. Sin embargo, él pidió por favor que no la expongan porque quería mantenerlo en privado.

El inconveniente que tuvieron Marley e Ian Lucas antes de llegar al Mundial 2026

El conductor de televisión y streaming aseguró que se quedó varado en Nueva York con sus hijos, Mirko y Milenka, y el productor Federico Hoffmann. En ese sentido, sumó: “Estuvimos 24 horas viajando y no llegamos a Kansas todavía. Cancelaron los vuelos, un desastre. Ahora tengo que manejar tres horas más para llegar”.

Asimismo continuó: “Fuimos al aeropuerto a la tarde, para el vuelo directo a Kansas, y nos dijeron que estaba demorado el vuelo. Yo estaba con la bebé. Somos como 12 personas. Ya eran muchas horas de demora y a la una de la mañana consiguieron piloto. A las tres de la mañana lo suspendieron y al otro día no había vuelos”.

Finalmente compartió: “En un momento se nos ocurrió ir a un lugar que no sabíamos dónde quedaba y había un solo vuelo con pocos lugares. Quedaban 15 lugares y éramos 12, estábamos como locos. Logramos sacar el pasaje, pero no nos daban las valijas. Nos dieron un voucher para el taxi y un hotel que quedaba lejos. Cuando subimos, se quedó sin batería el auto. Al rato se solucionó y seguimos".

