El sábado se presenta el músico Federico Pesci en Espacio Live de La Plata

El músico Federico Pesci se presentará junto a su banda "Empescinados" este sábado en Espacio Live, de la ciudad de La Plata, en un show íntimo que servirá como anticipo de su segundo disco, que saldrá en junio.

En declaraciones a Télam, el músico contó que La Mondongo y Fabián Villamil abrirán el espectáculo, que se llevará a cabo desde las 21 en el escenario ubicado en la calle 56 entre 8 y 9 de la capital bonaerense.

"En el show, haremos repaso del disco anterior y presentaremos algunas canciones nuevas", dijo Pesci a Télam, quien estará acompañado en el escenario por Álvaro Torres en el piano, Santiago Rafart en la batería, Leo Vázquez en el bajo.

El primer disco solista del cantante y guitarrista, "Descontrol", vio la luz en 2019 y está marcado por las influencias de Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Jorge Drexler, The Beatles y John Mayer.

El segundo, según palabras de Pesci, "ya tiene un formato un poco más cancionero, al estilo de Estelares, Coti Sorokin, Los Guasones, Fito Páez, Conociendo Rusia o Andrés Calamaro".

"Es un poco más rockero que el anterior", añadió, y adelantó que en poco tiempo sacará un simple y un videoclip.

La carrera musical de Pesci comenzó cuando era un muy chico y con el Coro de Niños del Teatro Argentino de La Plata. A sus 14 años, formó su primera banda "siempre de manera muy emergente".

"Mi carrera comenzó hace 25 años, siempre en formato de banda: tuve tríos, como Cenote y Pelones; luego empecé a producir y a ser parte de bandas como guitarrista y en algunas como sesionista", aseguró el artista que toca "con Sebastián Dubar, con Pablo Aguirre con Odino Faccia, así como en bandas de trabajo, como La Ochentosa".

Sostuvo que en la actualidad se encuentra "en un plan solista", en el que trata "no sólo de presentar estas canciones en un formato físico, virtual o de redes, sino de de poder salir a tocar" ya que considera que "el artista tiene que salir a tocar, tiene que defender el arte, en un escenario es la manera de manifestarse".

"Me encanta la grabación de disco. Me gusta producir discos. Soy amante de esa situación de estudio, pero eso no sirve si uno no puede presentarlas en vivo y viceversa. Me parece que esos dos formatos, el del vivo y el del estudio, son súper necesarios para la formación de un artista", concluyó.

Con información de Télam