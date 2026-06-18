Jonatan Viale le soltó la mano a Adorni y lo destrozó en vivo por TN: "No sirve más"

Jonatan Viale destrozó a Manuel Adorni en vivo.

La situación de Manuel Adorni continúa generando dolores de cabeza para el gobierno de Javier Milei. Aunque ya presentó su declaración jurada, las inconsistencias detectadas en el documento lo obligaron a brindar explicaciones públicas sobre la tenencia de 500.000 dólares sin blanquear que, según sostuvo, provenían de operaciones con criptomonedas. Sin embargo, la justificación no logró despejar las dudas, especialmente luego de que comenzaran a difundirse videos que contradecían esa versión.

Por ese motivo, y pese a que el Mundial concentra gran parte de la atención mediática, el nombre del jefe de Gabinete continúa ocupando espacio en la agenda pública. Mientras tanto, el Presidente mantiene su respaldo al funcionario, aun cuando esa postura implique asumir un costo político.

Manuel Adorni está en una situación política cada vez más delicada.

Uno de los que se pronunció al respecto fue Jonatan Viale quien, mediante un contundente editorial, criticó al exvocero y lo calificó de "funcionario carbonizado".

¿Qué dijo Jonatan Viale de Manuel Adorni?

Para dar inicio a su programa de este miércoles por la noche en TN, Jonatan Viale se refirió a la oposición que tiene el Gobierno de Javier Milei, aunque hizo también una lectura impiadosa sobre el gran flagelo político que tiene el oficialismo: Manuel Adorni.

Al respecto, sostuvo: "Está claro que Adorni es un funcionario carbonizado, ya no sirve más, es un fusible quemado, no tiene valor agregado, no tiene utilidad, no tiene credibilidad". "Es una persona políticamente pulverizada", concluyó sin dejar de pisar nunca el acelerador.