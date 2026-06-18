Jonatan Viale se hartó y contó lo que nadie sabía sobre Adorni: "Es"

Jonatan Viale se hartó y contó lo que nadie sabía sobre Adorni.

Durante su programa en TN, Jonatan Viale lanzó una dura definición sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien describió como un dirigente sin margen de recuperación dentro del escenario político actual. El periodista sostuvo que el funcionario quedó seriamente afectado y cuestionó su capacidad para seguir siendo una figura relevante dentro del gobierno de Javier Milei.

"Como sea, está claro que Adorni es un funcionario carbonizado", afirmó Viale durante su editorial. Lejos de moderar sus palabras, profundizó sus cuestionamientos y aseguró que el funcionario ya no tiene peso político. "Ya no sirve más, es un fusible quemado, no tiene valor agregado, no tiene utilidad, no tiene credibilidad", agregó el conductor de TN.

En la misma línea, remarcó que Adorni atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera política. "Es una persona políticamente pulverizada", sentenció.

Jonatan Viale se hartó y contó lo que nadie sabía sobre Adorni.

Las críticas a la oposición

Sin embargo, Viale aclaró que sus críticas al funcionario no implican un respaldo a los sectores opositores que impulsan cuestionamientos contra el Gobierno. "Pero pido no ser ingenuos, porque del otro lado hay una banda de cínicos con un prontuario kilométrico", afirmó.

Para el periodista, detrás de algunos de los ataques contra el oficialismo existe una motivación política más que una preocupación institucional. "Entonces no es una cruzada moral, es oportunismo con maquillaje republicano", concluyó.