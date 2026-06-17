Jonatan Viale reveló el dato que preocupa al Gobierno de Milei: "Hoy salió..."

Jonatan Viale reveló el dato que preocupa al Gobierno de Milei.

El Gobierno de Javier Milei está atravesando una crisis cada vez más pronunciada. Esto no solo atañe a lo económico, con el bolsillo de los argentinos cada vez más apretado, sino también a lo político: los escándalos que rodearon a Manuel Adorni en el último tiempo empezó a generar desconfianza entre aquellos que votaron por La Libertad Avanza en 2023, así como también entre los demás funcionarios del oficialismo.

Esto impactó de lleno en el propio Presidente, teniendo en cuenta que a pesar de todas las pruebas que fueron surgieron y la estéril defensa de su exvocero, sigue creyendo en su inocencia y dándole su más ferviente apoyo. Aún con el costo que esto le acarrea y las escisiones que provoca dentro de su partido. Esto desde luego fue evidenciado por un gran número de comunicadores, incluyendo a Jonatan Viale.

La situación de Manuel Adorni es cada vez más delicada.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Manuel Adorni?

Con relación precisamente a eso, el reconocido periodista reveló un dato que inquieta a la gestión libertaria. "Hoy salió una encuesta de Trends sobre Adorni. Sobre muchas cosas y, entre otras, estaba Adorni. La imagen está en 71% negativa, solamente 24% positiva y hay un 5% que vive en Narnia y no sabe quién es Adorni", expuso en su programa Pan y Circo de Radio Rivadavia.

"El dato es que la negativa subió 28 puntos desde enero", añadió. Finalmente, señaló: "Hay pocos casos donde alguien se estropee tanto tan rápido, la positiva bajó 21 puntos".