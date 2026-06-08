El insólito momento que se vio en TN durante el velorio del Indio Solari: "El escudo"

El insólito momento que se vio en TN durante el velorio del Indio Solari.

La cobertura en vivo del multitudinario velorio de Carlos Alberto "Indio" Solari en Avellaneda dejó un momento inesperado que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En plena transmisión de TN, una periodista confundió el escudo del Partido Justicialista con el escudo nacional argentino y fue corregida al aire por sus compañeros.

El episodio ocurrió mientras el canal mostraba imágenes de una enorme bandera desplegada por los seguidores del histórico cantante, que se acercaron por miles para darle el último adiós.

Mientras recorría la zona donde se concentraban los fanáticos, el movilero destacaba el clima de la despedida y la gran cantidad de personas presentes. "Mirá lo que es esta bandera que están desplegando, no se puede creer", comentó al mostrar una extensa bandera que incluía imágenes de Diego Maradona y del Indio Solari.

La corrección en vivo que se volvió viral

Cuando la cámara enfocó el centro de la bandera, desde el estudio interpretaron erróneamente uno de los símbolos que aparecían en ella. "El escudo argentino ahí en el centro", señaló una de las periodistas desde el piso.

El insólito momento que se vio en TN durante el velorio del Indio Solari.

La observación fue corregida de inmediato por otro integrante del programa, que aclaró: "Es el escudo peronista, el justicialismo". La secuencia no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron el error y compartieron el fragmento de la transmisión.