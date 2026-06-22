Inesperada salida en El Trece: "No fue fácil"

La Mañana con Moria, el programa que Moria Casán conduce en El Trece, sufrió una nueva baja en el término reciente. Luego de la polémica partida de Cinthia Fernández, quien no seguirá en el ciclo de La One será Giuliano Fessia, que ejercía el rol de cronista dentro del magazine matutino.

"Se termina un ciclo y solo me queda decir gracias. Tomé una desicion que no fue fácil, pero sé que traerá lugar a grandes momentos. Fui muy feliz siendo parte de La Mañana con Moria. Me llevo una experiencia maravillosa, llena de aprendizajes, desafíos y momentos que voy a guardar para siempre", expuso primeramente el joven, quien luego se refirió a Adrián Suar: "Darte las gracias a vos por haber confiado en mí para poder trabajar en tu canal de la vida".

Giuliano Fessia, cronista de La Mañana con Moria.

Giuliano Fessia no seguirá en La Mañana con Moria

En esa misma línea, prosiguió: "Gracias a Moria Casán por su generosidad y por todo lo que me permitió vivir y aprender. Gracias a la producción y a cada uno de mis compañeros por el cariño, el apoyo y por hacerme sentir siempre parte de una gran familia". "Las despedidas siempre tienen una cuota de emoción, pero también la tranquilidad de saber que cuando uno fue feliz, solo puede irse agradecido", prosiguió.

"Cierro esta etapa con el corazón lleno, orgulloso del camino recorrido y con la felicidad de haber compartido este camino con personas tan talentosas y tan humanas. Y como en los vínculos que dejan huella nunca se dice adiós, sino hasta pronto, me encantaría que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Ojalá la vida y la televisión me regalen nuevamente la posibilidad de trabajar en este canal y junto a todos ustedes, porque realmente fui muy feliz. Gracias por tanto. Hasta pronto", cerró el trabajador de prensa.