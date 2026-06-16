Ignacio Ortelli reveló un dato clave sobre el futuro de Adorni: “Bullrich ya le avisó”

Ignacio Ortelli sacó a la luz un dato que expone el futuro de Manuel Adorni en La Libertad Avanza.

Durante esta semana la agenda política fue un caos con la aparición de las declaraciones de Manuel Adorni en una entrevista para La Nación+, en donde aseguró que omitió parte de sus ahorros en declaraciones previas y argumentó que provenían de dinero heredado y ganancias cripto. Este hecho causó una repercusión inmediata en los medios ya que el presidente Javier Milei optó por no destituir al funcionario de sus cargos. En ese sentido, el periodista Ignacio Ortelli reveló un dato sobre el futuro de Adorni.

Durante una transmisión de Radio Rivadavia, Ignacio Ortelli manifestó: “El punto es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el oficialismo? Seguramente va a intentar bloquear la destitución de Adorni pero... ¿Qué van a hacer los aliados? Ya Patricia Bullrich le avisó a La Casa Rosada, le avisó a Karina Milei, le avisó al propio Manuel Adorni en una reunión de mesa política que los votos para echarlo están”.

Luego continuó: “Tal vez no lo hacen público algunos bloques pero los votos están, entonces va a ser muy interesante lo que pase el próximo jueves con esta sesión que está convocando la oposición, obviamente pese contra el propósito del gobierno. Hay una sesión prevista para debatir este tema”.

Manuel Adorni podría quedar destituido de sus cargos políticos

A pesar de que Manuel Adorni no está destituido de sus cargos como jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, enfrenta una fuerte presión política e institucional tras haber rectificado su declaración jurada por más de USD 500.000 no declarados previamente.

Por otro lado, la presión de los referentes de la oposición es cada vez más grande. En ese sentido, la exdiputada Margarita Stolbizer exigió formalmente una moción de censura y la destitución inmediata de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Este pedido surgió tras cuestionamientos sobre su patrimonio y nuevas rectificaciones en sus declaraciones juradas, acusándolo de mentirle al Congreso y degradar la institucionalidad.

