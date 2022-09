Foo Fighters convoca grandes invitados en Wembley para homenajear a Taylor Hawkins

La banda estadounidense Foo Fighters y la familia del fallecido baterista del conjunto, Taylor Hawkins, realizaban esta noche un evento en homenaje al músico en el estadio de Wembley de Londres.

El conjunto de rock alternativo y la familia del baterista se unieron para presentar el Taylor Hawkins Tribute Concert, un recital con la presencia de Brian May y Roger Taylor de Queen, Liam Gallagher de Oasis, Josh Homme de Queens of the Stone Age y Mark Ronson, entre otros.

También forman parte del tributo el comediante Dave Chappelle, Supergrass, Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush y la líder de The Pretenders, Chrissie Hynde.

El evento para recordar a Hawkins, que murió en marzo pasado en Bogotá, está disponible en todo el mundo a través de Paramount+ y MTV.

Con información de Télam