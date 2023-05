Juan Ferrara se despidió de "Cocineros Argentinos" luego de 15 años con una carta abierta

El chef Juan Ferrara, desvinculado del programa "Cocineros Argentinos" que se emite desde hace quince años por la pantalla de la Televisión Pública y que condujo Guillermo Calabrese hasta su reciente muerte, se despidió del ciclo con una carta abierta publicada en las redes sociales.

“La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días”, arranca el escrito al que reaccionaron sus excompañeros con muestras de cariño hacia él", escribió.

Tras su abrupta salida del ciclo gastronómico, el cocinero no paró de recibir "centenares de mensajes de cariño y muchísimo amor" tanto de los televidentes como de sus ahora excompañeros y destacó con "orgullo todo lo hecho" con "pasión y alegría" en un programa que "difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros, productores de alimentos y trabajadores de la tierra".

“Quiero agradecer a todos los compañeros/as de trabajo de la productora que pasaron a lo largo de estos años, de ellos aprendí muchísimo. Gracias a la TV Pública y a todos sus laburantes”, señaló.

Ferrara explicó que tenía "muchas ganas de celebrar estos 15 años" con sus "compañeros de toda la vida" pero que "lamentablemente por decisiones" que le son "ajenas, no se pudo"

"Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir", afirmó.

En tanto, algunos de sus compañeros le dedicaron sentidos mensajes de cariño: “Juan, amigo querido, es un momento de tristeza. Y también de desearte lo mejor. Convencido de que tenés un talento único. Sos un gran cocinero, un tipo culto, inquieto, comprometido y valiente", escribió Juan Braceli.

"Tengo mil cosas para decirte. Muchas ya las hice en estos días, personalmente. Algunas más te diré por acá: siempre dije que tenías un don, algo único, un timming para romper con lo lineal, el don de la ocurrencia justa y genial", añadió.

Tras la muerte de Guillermo Calabrese, su histórico conductor que murió el 21 de abril tras sufrir una descompensación, Ferrara se puso al frente de "Qué Mañana!" por la pantalla de El Nueve para ocupar temporalmente el rol de su mentor televisivo.

Pese a que el programa seguirá siendo culinario, Mariano Peluffo estará al frente próximamente. Y el equipo que lo compone hasta el momento continuará de la misma manera: Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra, Diego Bouvet, Barbara Casen, Agustina Diaz, Andrea Purita y Alejandro Gardinetti, entre otros.

Con información de Télam