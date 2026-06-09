Gerardo Romano destrozó a Javier Milei.

El viernes 5 de junio quedó marcado por una noticia que golpeó de lleno al mundo de la música argentina: la muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio, a los 77 años. La desaparición física de uno de los artistas más influyentes y convocantes del país despertó una masiva reacción popular. Prueba de ello fue el velorio realizado el domingo, que reunió a una gran multitud en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico.

La despedida fue un tema más que sensible durante los últimos días, sobre todo por la negativa por parte del Gobierno de Javier Milei de que se use el Congreso para tal fin, razón por la cual el último adiós se realizó en el partido de Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires. Desde luego, generó el enojo de mucha gente, incluyendo el de enormes referentes de la cultura y el espectáculo. Uno de ellos fue Gerardo Romano, quien destrozó al Presidente al recordar una frase tan verborrágica como contundente erigida contra el Ejecutivo.

El velorio del Indio se realizó en Villa Domínico.

¿Qué dijo Gerardo Romano sobre Javier Milei?

Durante una entrevista con Luis Novaresio por A24, el periodista tocó el tema de la partida del Indio Solari, a lo cual señaló: "La mejor frase que oí, tremenda, de soberanía popular, es 'Milei, tenés la del Indio muerta y adentro'". Tras esto, se generó un profundo silencio.

"Es el significado de la fiesta, porque fue una fiesta. Era gente festejando", añadió, explicando además que se trataba "de lo simbólico", haciendo un parangón con lo que se vivió en el 2001 en los enfrentamientos con la policía: una expresión popular en contra de la represión.