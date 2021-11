Sorrentino, De la Iglesia y Jane Campion, destacados realizadores con cintas en Mar del Plata

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata trae en su edición 36 cintas de renombrados realizadores que, por fuera de las competencias, le dan un toque de distinción al único festival Clase A de la región.

El lunes 22 se podrá ver "Fue la mano de Dios", filme del director italiano Paolo Sorrentino ganador del Oscar y que fue presentado en Venecia y San Sebastián. "'Representa por primera vez en mi carrera una película íntima y personal. Un ejercicio de formación a la vez alegre y doloroso", señaló Sorrentino sobre el filme.

El realizador perdió a su padres en un escape de gas cuando tenía 17 años. Según contó en una entrevista a un medio italiano, él siempre le pedía a sus padres poder ir a ver al Napoli de visitante, algo que siempre le era negado. Sus padres accedieron al permiso en un partido frente al Empoli y, gracias a eso, el director de "Amigo de familia" salvó su vida por no estar con sus progenitores.

El fanatismo por su club de fútbol y Maradona se puede ver reflejado en el personaje del cardenal Voiello que interpreta Silvio Orlando en la serie "The Young Pope", un fan absoluto de Gonzalo Higuaín en su etapa en el club del sur italiano; o con la interpretación de Roly Serrano en "Juventud" (2015) de un misterioso hombre sudamericano con obvio parecido a Maradona.

A su vez, el cine de Alex de la Iglesia estará presente con "Veneciafrenia": "Un grupo de amigos viaja de vacaciones a Venecia, donde la diversión enseguida toma tintes oscuros cuando uno de ellos desaparece", indica la sinopsis.

"El poder del perro", de Jane Campion, también forma parte del catálogo del festival, en lo que se presenta con un culebrón familiar en un racho del lejano oeste, mientras que el siempre interesante cine japonés llega de la mano de "Drive my car", adaptación de la novela de Haruki Murakami por Ryusuke Hamaguchi.

También estará Hong Sangsoo con "In Front of Your Face", la nueva película de este surcoreano que en el último año estrenó tres cintas (con presencia en el último Mar del Plata y Bafici).

"El perro que calla", de Ana Katz, llega a Mar del Plata luego de un recorrido por festivales que comenzó en Sundance y que fue aclamado en cuanto certamen estuvo. Su estreno en salas comerciales se espera para la primera semana de diciembre.

