Yanina Latorre se la quiso pudrir a Olga por el video de la nena contra Milei y tiró una burrada: "Le están..."

La frase de una niña que desató una polémica.

Un inesperado momento en el canal de streaming OLGA se volvió viral y desató una fuerte discusión en redes. El episodio tuvo como protagonista a una niña que lanzó un comentario político mientras participaba de un programa infantil, generando reacciones cruzadas entre usuarios, periodistas y figuras del espectáculo.

La situación se dio en Tapados de laburo, ciclo que recibió la visita Topa junto a un grupo de chicos que interactuaban con él al aire. Sentados en el piso, acompañados por Paula Chaves, Nacho Elizalde y Luli González, los conductores compartían un clima distendido hasta que una de las nenas tomó el micrófono para hacerle una consulta al invitado.

“¿Sabías que las mujeres van a la marcha para usar su poder?”, comenzó diciendo la pequeña. Mientras Topa celebraba su participación, la niña sorprendió a todos al agregar: “Y, también, todos odiamos a Milei…”. La reacción en el estudio fue inmediata. Paula Chaves le retiró rápidamente el micrófono y el resto de los presentes respondió con risas y aplausos, algunos incluso levantándose de sus asientos ante lo inesperado del momento.

La ligó Paula Chaves

Entre quienes cuestionaron lo sucedido fue Yanina Latorre, que utilizó su cuenta de X para expresar su enojo. “Patético lo de Olga, los aplausos de los productores, la risa de Paula… ¡no es gracioso!”, escribió. Luego redobló la crítica: “Es una niña, absolutamente politizada, le están quemando la cabeza, ¡es una niña! Asco me dan las feministas que les lavan la cabeza a los niños”.

En medio del revuelo, Paula Chaves salió a aclarar una versión que comenzó a circular en redes sociales sobre la identidad de la niña. “No mal informen, ¡no es mi hija!”, escribió para desmentir el rumor y cerrar la confusión.