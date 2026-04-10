Está internada: el terrible trasforno que le diagnosticaron a Floppy Tesouro

Floppy Tesouro desde el hospital.

La salud de Floppy Tesouro volvió a encender señales de alerta y generó inquietud entre sus seguidores. La modelo atraviesa desde hace varias semanas un problema médico que comenzó en marzo, cuando debió ser asistida de urgencia tras experimentar una serie de reacciones físicas luego de recibir anestesia durante un tratamiento odontológico. Desde aquel primer episodio parecía haber evolucionado favorablemente pero en los últimos días reaparecieron molestias que volvieron a preocuparla. Un dolor intenso y persistente, que no lograba calmarse, la llevó a buscar nuevamente atención profesional.

Ante la preocupación generada, la propia modelo, a través de sus redes sociales, explicó qué le está sucediendo. “Quedé internada en el Sanatorio Otamendi por la alergia que me generó la mediación Dress (reacción alérgica fuerte). Acá controlada por todo el equipo médico”, expresó, llevando tranquilidad sobre la atención recibida y el seguimiento profesional.

La modelo compartió el angustiante momento que atraviesa.

“No veo la hora de salir de todo esto. Mucha angustia e impotencia tengo, pero también poniendo garra para salir adelante”, confesó, reflejando la mezcla de preocupació y cansancio.

¿Qué causó la enfermedad que padece Floppy Tesouro?

En marzo de este año, la modelo debió ser internada tras presentar fuertes complicaciones de salud vinculadas a una neuralgia del trigémino, un trastorno neurológico que provoca intensos dolores faciales, comparables muchas veces con descargas eléctricas en la zona del rostro. Según trascendió, el cuadro se habría desencadenado luego de una anestesia odontológica que le ocasionó un episodio de trismus —una limitación dolorosa para abrir la boca—, situación que derivó en una serie de síntomas persistentes y controles médicos constantes para aliviar el dolor y estabilizar su evolución.

A través de sus redes sociales, la modelo remarcó la importancia de realizar controles médicos posteriores incluso en procedimientos considerados rutinarios, ya que, aunque sean intervenciones frecuentes, pueden generar reacciones adversas o imprevistas en determinados pacientes.