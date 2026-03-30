El lujoso departamento de Marcelo Tinelli: 530 metros cuadrados, bar privado y la mejor vista de Buenos Aires

Marcelo Tinelli vive en un lujoso departamento.

Marcelo Tinelli, una de las figuras más influyentes y reconocidas de la televisión argentina, volvió a instalarse en la Ciudad de Buenos Aires y eligió hacerlo desde uno de los lugares que mejor lo representan: su lujoso departamento ubicado en la exclusiva Torre Le Parc, en el barrio de Palermo. Se trata de una propiedad que no solo impresiona por sus dimensiones y comodidades, sino también por el simbolismo que adquiere en el presente personal y profesional del conductor.

Este departamento funciona como su base cada vez que las grabaciones, reuniones y compromisos laborales lo traen a la capital. Pero, al mismo tiempo, se convirtió en un refugio íntimo, especialmente luego de meses atravesados por cambios profundos, reordenamientos patrimoniales y decisiones importantes en su vida privada.

¿Cómo es por dentro el departamento de Marcelo Tinelli?

La vivienda ocupa un piso completo de 530 metros cuadrados, un dato que por sí solo da cuenta del nivel de exclusividad del lugar. Cuenta con seis dormitorios, seis baños, un living de grandes dimensiones y una cocina pensada tanto para el uso cotidiano como para recibir visitas. La amplitud es protagonista en cada ambiente, con espacios abiertos que refuerzan una sensación permanente de aire y luminosidad.

Así es por adentro el departamento de Marcelo Tinelli.

En cuanto al diseño interior, Tinelli apostó por una estética moderna y sobria. Predominan los tonos neutros como el blanco, el gris y el negro, combinados con espejos de gran tamaño, cuadros minimalistas y arañas de cristal que aportan elegancia sin caer en el exceso. El lujo está presente, pero desde una lógica contemporánea, lejos de la ostentación clásica.

Uno de los sectores que más llama la atención es el bar privado. Equipado con iluminación puntual, cristalería de alta gama y mobiliario a medida, se trata de un rincón pensado para el disfrute personal y las reuniones con amigos y familiares. Allí, el conductor suele preparar tragos y distenderse, lejos del ritmo frenético de la televisión.

La impresionante vista

Otro de los grandes diferenciales del departamento son sus vistas panorámicas. Los amplios ventanales ofrecen una postal privilegiada de la Ciudad de Buenos Aires, con amaneceres, luces nocturnas y el constante movimiento urbano como telón de fondo. Esa vista elevada refuerza la sensación de intimidad y de “palco privado” sobre la ciudad, un detalle que Tinelli suele mostrar en sus redes sociales.

Así es por adentro el departamento de Marcelo Tinelli.

En este contexto, la propiedad adquiere un valor especial. Tras la venta de su casa en Uruguay y un período de ajustes económicos, el departamento en Palermo aparece como un símbolo de estabilidad. Más que una muestra de lujo, se presenta como un espacio de contención y calma en un momento donde la exposición mediática y la vida personal del conductor vuelven a cruzarse constantemente.