Marcelo Tinelli vuelve a quedar envuelto en un escándalo y aseguran: “No da para más”

Marcelo Tinelli otra vez complicado.

Marcelo Tinelli vuelve a quedar en el centro de la escena mediática y esta vez el escándalo gira en torno a su vida sentimental. En las últimas horas comenzaron a circular versiones cada vez más firmes que aseguran que su relación con Milett Figueroa llegó a su fin, pese a los desmentidos que ambos habían hecho tiempo atrás.

La información fue revelada por Pepe Ochoa en El Ejército de la mañana, el ciclo de Bondi Live, donde aseguró que el vínculo está definitivamente roto. “Ya no están juntos. La decisión la tomó Marcelo, por lo que me cuentan del riñón del clan Tinelli”, afirmó el panelista, dando a entender que la ruptura no fue impulsiva sino una determinación meditada dentro del entorno más cercano del conductor.

¿Por qué se habrían separado Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

Según detalló Ochoa, la distancia habría sido un factor determinante. “Me dicen que ya no da para más; ella está en Perú, él está acá. Se acabó el amor, no hay nada que sostenga el vínculo”, explicó, dejando en claro que la relación habría perdido su eje emocional. Sin embargo, aclaró que por el momento ninguno de los protagonistas quiere blanquear públicamente la separación.

El silencio tendría una razón estratégica. De acuerdo a la misma versión, la segunda temporada del reality Los Tinelli aún no fue estrenada y su grabación se encuentra en una etapa clave. “El reality quedó trunco por todo el derrotero de denuncias y amenazas y se tiene que terminar de grabar de acá a dos semanas”, explicó Ochoa. Además, remarcó que el cierre del ciclo incluye escenas con toda la familia reunida, incluida Milett, y que la historia apunta a mostrar una imagen de unión y romance que hoy ya no sería real.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa no se mostrarán más juntos

Por ese motivo, habrían acordado mantener las apariencias hasta que el proyecto esté cerrado. “En la presentación de la serie van a estar cada uno por su lado y no van a actuar como pareja. Cuando todo eso termine, es muy probable que no los veamos nunca más juntos”, concluyó el conductor del ciclo, anticipando un quiebre definitivo una vez cumplidos los compromisos laborales.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa no estarían más juntos.

Mientras tanto, Marcelo Tinelli recibió el 2026 rodeado de su círculo más íntimo. En Nordelta celebró Año Nuevo junto a sus hijos Juanita, Francisco y Lolo, en una noche marcada por la complicidad, la música y los momentos compartidos que no dudaron en mostrar en redes sociales. La gran ausencia fue, justamente, la de Milett Figueroa, quien pasó las fiestas en Perú, un detalle que no hizo más que reforzar las versiones de una separación que, según quienes conocen el detrás de escena, “no da para más”.